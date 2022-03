Colle della Torre, arredi urbani nel quartiere di Termoli Nord

Intervista al vice sindaco Enzo Ferrazzano

TERMOLI. Seconda tappa nel percorso delle inaugurazioni in periferia, ieri, a Colle della Torre.

Subito dopo l’inaugurazione dell’area giochi nel quartiere di san Pietro e Paolo, sono stati illustrati i nuovi lavori in via Saba e via Ungaretti, le due strade che fanno parte del quartiere di Colle della Torre. Presente sempre il primo cittadino Francesco Roberti, ma anche il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Vincenzo Ferrazzano, assieme al consigliere di maggioranza Enrico Miele e al consigliere Vincenzo Sabella. Ferrazzano ha definito conclusi i lavori di via Saba e via Ungaretti e ha illustrato i futuri progetti che si terranno nel quartiere. Grazie al Pnrr sono stati chiesti dal comune dei finanziamenti per la realizzazione di un asilo nido e una scuola materna proprio nel quartiere di contrada Colle della Torre.

Dopo questo primo intervento realizzato in via Saba e via Ungaretti seguiranno anche altri lavori: rispettivamente in via Pascoli e via Manzoni, compresa la realizzazione di alcuni parcheggi. In futuro anche in zona Colle della Torre sarà realizzata un’area di aggregazione per le famiglie, dove ci sarà un’area giochi per bambini e un campo di bocce, così che i residenti si potranno ritrovare nel tempo libero trascorrendo momenti piacevoli nel proprio quartiere.

Ma non solo nuove opere, anche la risoluzione dei problemi, come quello della rete fognaria in via Manzoni, realizzata anni fa, che ad oggi è inutilizzabile. Il comune cercherà tramite una perizia di realizzare ex novo una rete fognaria e di asfaltare la strada, che è costellata attualmente da buche stradali.

In via Ungaretti erano già state realizzate da tempo l’illuminazione e la segnaletica stradale, mentre mancava l’illuminazione sullo spartitraffico di via Saba terminata solo di recente. È stata realizzata anche una rotatoria con un’area giochi per bambini proprio in via Saba. Presenti anche diversi residenti del quartiere che si sono confrontati con il primo cittadino.