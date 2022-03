Teatro Fulvio, minoranza all’attacco: “Atti nulli, sindaco si dimetta”

GUGLIONESI. Il teatro ‘Fulvio’ finisce, ancora una volta, nell’occhio del ciclone dopo che le polemiche relative alla mancata concessione dello spazio alla compagnia Di(a)lettanti. Dopo che l’appena citata compagnia ha denunciato la situazione, cui ha fatto seguito la risposta del sindaco Mario Bellotti e la solidarietà della minoranza, a tornare sull’argomento è proprio quest’ultima.

“Tacciata di essere una “Minoranza di scappati di casa”, così si erano espressi i consiglieri di maggioranza dell’amministrazione Bellotti all’indirizzo dei colleghi di opposizione, i suoi rappresentanti, Barbara Morena (che ricopre anche il ruolo di presidente del Consiglio), Elisa D’Astolto, Antonio Tomei e Giuseppe D’Urbano, non hanno voluto lasciare loro l’ultima parola e hanno alimentato ancora la polemica sull’utilizzo del Teatro Fulvio.

«Ma si vuole concedere l’utilizzo del Teatro a “I Di(a)lettanti”? Non sembra! Il sindaco nell’apprendere dal nostro comunicato dell’errore plateale commesso nel decreto numero 11 si affretta nuovamente a rimediare e come? Vi raccontiamo anche questo. Nel caso specifico la corretta procedura prevede l’annullamento o la revoca in autotutela del decreto illegittimo e degli atti consecutivi, ma il nostro sindaco cosa fa? Emette un altro decreto nel quale scrive: “Considerato che per mero errore di materiale apposizione della firma digitale il decreto 6/22 risultava firmato dallo stesso vicesegretario e non dal sottoscritto sindaco. Ritenuto opportuno emettere un nuovo decreto in sostituzione del precedente”. Sindaco ma quale decreto 6/22, era il numero 11/22 e quale sostituzione? Deve essere annullato tutto lo prevede la normativa… Anche per logica, annullato l’atto presupposto (decreto) diventano nulli tutti gli atti che ne conseguono. È semplice il concetto! Non è stata sufficiente la “non curanza” tenuta per oltre un anno, adesso si continua con una farsa sbagliando ripetutamente e ostinatamente gli atti! Non vogliamo il ruolo dei precisini ma facciamo notare a questa maggioranza che concedere una struttura sulla base di atti nulli potrebbe portare a gravi conseguenze che subirebbero anche coloro che ne fanno uso! Naturalmente alleghiamo, a comprova di quanto dichiarato, lo screenshot e invitiamo nuovamente, a nome di Guglionesi, il sindaco a dimettersi in quanto incapace!»

