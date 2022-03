Caos merci e caro gasolio, corsa agli acquisti dei prodotti cerealicoli

TERMOLI. Da un venerdì al sabato gli stessi supermercati e punti vendita che avevamo visitato per registrare eventuali picchi e acquisti di massa hanno visto invertire la tendenza da calma quasi piatta a ressa.

Per taluni non giustificabile, ma dopo le notizie provenienti sul fronte degli approvvigionamenti cerealicoli, unite al caro gasolio e alle proteste in itinere, prime fra tutte quelle legate all’autotrasporto, che pur ricevendo il parere contrario del Garante sugli scioperi vedrebbe comunque montare da domani il cosiddetto Tir selvaggio, anche se in forma più spontanea e meno sistemica.

In risposta alla constatazione di Trasportounito, circa la drammaticità della situazione dell'autotrasporto italiano e alla necessità evidenziata dalle imprese di porre immediatamente un freno alla crescita dell'indebitamento finanziario, procedendo alla “sospensione dei servizi per uno stato di grave necessità”, la commissione di garanzia scioperi nei servizi pubblici essenziali, pur essendo debitamente informata, ha preferito ignorare lo “stato di grave necessità” denunciando gli estremi di uno “sciopero”. In altre parole invece di valutare e intervenire sulla gravità della crisi in atto, ha preferito rispolverare i criteri di una anacronistica rigidità burocratica, in un momento in cui dovrebbe essere superata.

“La verità – secondo Maurizio Longo – è che esiste una consapevolezza collettiva, espressa da parte di tantissimi imprenditori, circa la necessità di congelare l’indebitamento finanziario prima che sia troppo tardi.” E non è un caso che “L’iniziativa assunta abbia già procurato risultati positivi e concreti, spingendo molti committenti degli autotrasportatori ad adeguare in queste ore le tariffe e quindi i corrispettivi dei servizi di trasporto, garantendosi così il regolare trasferimento delle merci”.