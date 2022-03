Il sindacato Sulpl presenta le candidature: i due terzi sono donne

CAMPOMARINO. Si terranno il 5,6 e 7 Aprile le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie al Comune di Campomarino. Il Cse di cui il sindaco unitario delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia Locale fa parte, ha presentato le sue candidature, proponendo i dipendenti dell'ente, Savini Gabriela, Travaglini Paola e Voria Massimiliano a concorrere all'assegnazione dei tre seggi disponibili nelle consultazioni per l'elezione delle Rsu.

Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Se è in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato e ai legali.

Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazionali. La forza della RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi.

La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.