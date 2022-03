San Timoteo, 60enne operato di tumore alla prostata da sveglio

TERMOLI. È rimasto sveglio e vigile per tutto il tempo del suo intervento di prostatectomia radicale, ha risposto alle domande che lo staff operatorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli gli ha posto e la sua degenza sarà più breve e verrà accompagnata da una guarigione altrettanto rapida: è accaduto ieri, sabato 12 marzo, ad un 60enne molisano colpito da tumore alla prostata.

L’intervento, possibile grazie alla preparazione dell’equipe, è avvenuto in anestesia spino-peridurale e non in anestesia totale come avveniva in precedenza: «Questo ha permesso al paziente di restare sveglio durante l’intervento e rispondente alle domande, senza alcun dolore – ha chiarito il medico anestesista Giuseppe Pranzitelli - Il decorso post operatorio sta procedendo bene».

Un vero successo sia dal punto di vista tecnico-medico-procedurale, come mostrato anche dalla foto che l’urologo Domenico Giuseppe Zappia ha condiviso e che mostra lo staff della sala medica quasi al completo (manca il dottor Pranzitelli) dopo l’operazione, sia dal punto di vista del riscatto del territorio: erano circa 2 anni, infatti, che non si effettuava un intervento di eliminazione del tumore alla prostata nel nosocomio termolese.