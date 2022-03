S'intrufola in un negozio e ruba soldi dalla cassa, inseguito dalla commessa

TERMOLI. Storie di cronaca, storie di Instagram. «Grazie ragazzi, grazie al coraggio di Martina». Una imprenditrice termolese, con questo messaggio scritto sulla propria storia di Instagram, ha raccontato quando avvenuto venerdì pomeriggio, protagonista suo malgrado una commessa, Martina appunto, che ha subito il tentativo di un furto in una delle attività commerciali ubicate sul corso Nazionale. La ragazza ha chiuso la porta per recarsi nello store dall'altra parte della strada, tornando si è accorta che l'uscio era stato forzato ed erano stati prelevati dei soldi dalla cassa. Secondo la testimonianza social della esercente, a rubare era stato un tizio piuttosto noto in città. Martina, questo il nome della ragazza, non si è persa d'animo e lo ha rincorso, con l'aiuto di altri ragazzi, riuscendo a fermarlo e recuperare il maltolto, poi è intervenuta anche la Polizia di Stato.