‘Solidali con i pescatori’: gli ultras della curva Marco Guida dalla parte della marineria

TERMOLI. I tifosi ultras della Curva Marco Guida non hanno pensieri solo per il calcio ma sono vicini anche alle problematiche che attanagliano la nostra vita sociale, soprattutto in questo periodo davvero disastroso e hanno voluto manifestare così la loro vicinanza ad una categoria di lavoratori molto espressiva della nostra città, quella della marineria, esibendo questo striscione su uno dei due ponti di via Marinai d'Italia la strada che porta al bacino portuale da Rio Vivo.