“Pillole” sulla sicurezza in casa: l'acqua

TERMOLI. Analizzeremo, con la massima sintesi possibile, appunto in “pillole”, quali sono, come intervenire e come evitare i principali pericoli che possono presentarsi in casa nostra.

In questa “pillola” parleremo di ACQUA:

Elemento che crea più danni alle cose che alle persone.

Importante è sapere che:

L’acqua in una pentola che bolle sul fornello della cucina per la preparazione dei cibi può costituire rischio per bambini ed anziani, può essere causa di incidenti e di ustioni. Buona prevenzione è quella di posizionare sempre le pentole nei fornelli posti più dietro.

Mentre i bambini fanno il bagno (sia nel bagno di casa che all’aperto, piscina, mare ecc.), è indispensabile la sorveglianza di un adulto: i bambini specie se piccoli, possono annegare anche in pochi centimetri d’acqua.

Avere cura della propria casa è importante perché rappresenta il proprio rifugio, nel quale ci si sente sicuri e protetti.

Le perdite d’acqua sono delle complicazioni molto fastidiose e da non sottovalutare, visto che sono estremamente silenziose e non sempre è possibile accorgersene subito della loro presenza. Per questo, al primo segnale, è necessario intervenire velocemente per evitare che la situazione peggiori. Per intervenire velocemente bisogna sapere cosa fare.

Consigli utili in casa:

È importante sapere dove è la valvola/saracinesca principale (di solito è vicino al contatore dell’acqua) utile quando bisogna interrompere velocemente il flusso d’acqua a servizio dell’appartamento o del garage.

È importante sapere come aprire e chiudere la valvola/saracinesca, quindi è bene che tale istruzione sia patrimonio di tutti i membri della famiglia. (Ricordare che la valvola a volantino si gira in senso orario per chiuderla, mentre quella a sfera è chiusa quando la leva è in posizione ortogonale al tubo.)

Se vi assentate da casa per un po’ di tempo meglio chiudete la saracinesca principale dell’acqua.

Controllare spesso i tubi flessibili che collegano lavabo e bidet del bagno e quelli che collegano i rubinetti del lavandino della cucina, la loro rottura è spessissimo la causa di allagamenti negli appartamenti.

Controllare spesso i tubi in gomma che collegano la presa acqua di lavatrici e lavastoviglie. Buona abitudine è chiudere il relativo rubinetto dopo l’utilizzo dell’elettrodomestico.

Non uscite di casa lasciando lavatrice e lavastoviglie in funzione.

In caso di allagamento dell’appartamento, oltre a chiudere velocemente la tubazione principale staccare l’alimentazione elettrica perché potrebbero essere interessate dall’acqua anche ciabatte multi presa di solito poggiate sul pavimento o altre apparecchiature. Se dovesse allagarsi l’appartamento al piano superiore, l’acqua potrebbe infiltrarsi nel solaio e pareti gocciolando in casa. Anche in questo caso scollegare subito l’energia elettrica perché l’acqua potrebbe entrare anche nelle tubazioni dell’impianto elettrico e creare corto circuiti.

Per contatti, richieste di trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (ANVVF Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale). Collaborazione di Canio Telesca.