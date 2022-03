«Senza un ospedale degno di questo nome il territorio è molto meno attrattivo»

TERMOLI. Col suo stile inconfondibile, dove dice esattamente quello che pensa, concetti ribaditi anche nelle due interviste rilasciate al nostro editore Nicola Montuori, il dottor Quintino Desiderio interviene con una sorta di lettera aperta, indirizzata al presidente della Giunta-commissario ad acta Donato Toma, al Consiglio regionale del Molise, ai sindaci e amministratori dei Comuni del basso Molise e alle parti sociali, inteso come organizzazioni sindacali del settore della sanità.

«La Sanità Regionale, avviata, ormai, da anni ad un default gestionale storico, comincia (ohibò!!) a destare l’attenzione delle Amministrazioni Pubbliche periferiche, specie del Basso Molise, da sempre sorde ed indifferenti ad ogni stimolo che destasse in loro un certo interesse e/o preoccupazione per i Livelli Essenziali di Assistenza negati ai residenti del Basso Molise.

Confortano poco il sottoscritto, necessitando di conferme nei fatti, le ultime prese di posizione degli Amministratori Locali del Basso Molise in merito alle penose condizioni sanitarie in cui versa la Sanità per l’insipienza amministrativa e politica che, negli ultimi anni, hanno consentito il depauperamento e/o azzeramento di tutte le attività ospedaliere erogate presso il San Timoteo di Termoli che, attualmente, non garantisce che pochissimi servizi, con scarso personale.

Sconfortano, peraltro, le prese di posizione dei cosiddetti Comitati che, di converso, a soluzione delle problematiche sanitarie, avanzano proposte a dir poco fantasiose, sciatte, inutili e/o non praticabili, come ad esempio la minaccia di unire il Basso Molise all’Abruzzo, la richiesta di riapertura dell’Ospedale di Larino, la difesa inutile ma ad oltranza dell’Ospedale di Agnone ed a seguire le proposte di limitazione delle attività dei Privati Accreditati colpevoli di nutrirsi delle risorse regionali ecc.!

Spiace che gli stessi amministratori si siano risvegliati così tardi da un grave e persistente letargo e/o torpore amministrativo che tanti danni ha prodotto alla Sanità Basso Molisana che, attualmente, priva, irrimediabilmente, ingiustificatamente ed illegittimamente i cittadini del Basso Molise addirittura delle garanzie di trattamento dell’Urgenza ed Emergenza Sanitaria, nonché del trattamento delle patologie tempo dipendenti e del politrauma.

Spiace anche il silenzio assordante della cittadinanza basso molisana in merito al maldestro e rude calpestio, neppur tanto nascosto, di diritti costituzionali e problematiche di Suo esclusivo e precipuo interesse.

Permane anche l’assenza di prese di posizione delle organizzazioni sindacali ospedaliere, a parte quelle intraprese dalla CIMO, sia nelle sedi istituzionali che negli Organi di Stampa.

Ad onor del vero, ma ritengo non si sappia neppure in giro, sia la Cimo che il sottoscritto, in prima persona, avevano inoltrato, in tempi non sospetti, ovvero qualche anno fa, un ricorso al Presidente della Repubblica contro il POS emanato nella precedente legislatura regionale, rigettato dal Consiglio di Stato non nel merito, ma con la stupida e puerile giustificazione che il Sindacato non era giuridicamente abilitato e/o interessato alla problematica. E qui lascio ai lettori ogni doverosa ed utile considerazione in merito.

Ad ogni buon conto nel mentre ritengo di accogliere positivamente, in ogni caso e comunque, il risveglio amministrativo, augurandomi che non sia il solito annuncio politichese, emanato in salsa italiana, solo per far calmare i bollenti spiriti, con il mio intervento vorrei contribuire ad illuminare, almeno sommariamente, le problematiche della Sanità Molisana, offrendo, nel contempo, alcuni consigli e/o soluzioni sulle strade percorribili e/o da percorrere per una sua risalita dai bassofondi in cui è precipitata o è stata lasciata precipitare.

L’analisi, che per rigore giornalistico non può essere completa ed esaustiva, deve obbligatoriamente partire da un presupposto o postulato, che dir si voglia, che dovrebbe essere chiaro a tutti gli amministratori:

Non è possibile, né immaginabile neppur lontanamente, né augurabile, né legittimo, un servizio sanitario regionale, autonomo ed in linea con i tempi, che non preveda, in Regione, un DEA di secondo livello ed uno o due ospedali sede di DEA di primo livello a Termoli ed Isernia.

Chi, e sono tanti, auspica un Ospedale Hub DEA di primo livello a Campobasso e due ospedali spoke a Termoli ed Isernia, ridotti a mera presenza di branche specialistiche di base, si illude di poter organizzare la Sanità senza garantire Urgenza, Emergenza Sanitaria, terapia delle Patologie Tempo Dipendenti e dei Politraumi, uniche attività che la sanità pubblica deve, obbligatoriamente, prevedere ed organizzare per i suoi residenti, almeno a legislazione vigente, denotando scarsa conoscenza delle problematiche sanitarie, ovvero accontentandosi di fare il meno possibile.

Questi tanti o non sanno o non comprendono oppure sono strumentali a finalità non espresse: opterei per i primi due punti!!!

Ed a nulla valgono o possono valere i propositi e/o le proposte messe in campo dalle solite organizzazioni e comitati, ovvero da alcuni amministratori, circa la stipula di accordi di confine con le altre regioni in merito all’organizzazione dell’Urgenza, Emergenza Sanitaria e Trattamento delle Patologie Tempo Dipendenti; quale amministratore regionale insipido e/o incauto, ma oserei dire stupido, si accollerebbe i costi delle patologie urgenti, emergenti, tempo dipendenti ed i Politraumi di cittadini di fuori regione (attività molto rischiose e costose), lasciando il trattamento delle patologie d’elezione alla Regione deficitaria nei servizi emergenziali; solo un matto!!!

Lungi dal pensare che a monte ci sia una volontà politica tesa a ridurre la presenza del Pubblico per consentire l’avanzata delle Strutture Private, strada, peraltro impercorribile, giova ricordare, comunque, che ai cittadini non interessa, ne deve mai interessare, chi, in pratica, gestisce i servizi sanitari, ma solo che tali servizi siano all’altezza del compito che dovranno svolgere : quindi bando alle ciance ed alle diatribe pubblico - privato da bar e spazio ad argomentazioni che possano fornire i contributi necessari alla svolta!

Utile ricordare ai più che, oggi più di ieri, un ospedale si qualifica come tale solo se raccoglie tutte e/o la maggioranza delle branche specialistiche ad alta e media diffusione, relegando al solo ospedale sede di DEA di secondo livello le branche ultra-specialistiche; Ospedali con Medicina e Chirurgia di base non sarebbero comunque attrattivi né per i pazienti, né per i professionisti sanitari, specie medici, e converrebbe chiuderli, piuttosto che lasciarli in preda ad una cronica ed inutile agonia con dispendio inutile di risorse economiche non finalizzate, se non a garantire assistenza ai dipendenti.

Altra regola da tenere a mente, utile per aiutare i soggetti programmatori, è la considerazione che la Sanità Ospedaliera è, da sempre, una Sanità per Acuti e nel Ns territorio c’è assoluto bisogno di tre ospedali, non tanto per la popolazione residente e/o per mero principio, bensì per l’orografia regionale, l’assenza di infrastrutture di viabilità, l’età media dei residenti e la notevole dispersione nel territorio della popolazione.

Agganciata e strettamente connessa a tale assunto è la considerazione, banale ma necessaria, che gli Ospedali di comunità, le case della Salute, le Unità di Degenza infermieristica, i ricoveri per anziani, le RSA e chi ne ha più ne metta non sono ospedali e che aprendo tali presidi in numero spropositato, non deve l’utenza farsi l’idea che chiuso l’ospedale vi siano altre strutture che sopperiscono!!

Un Ospedale per acuti necessita di Know-how adeguato, di personale addestrato, di tecnologia di supporto e di professionisti medici appassionati al trattamento degli acuti: ovvero non bastano le costruzioni e la tecnologia, anzi, senza medici e personale addestrato sono risorse economiche buttate e sperperate!!

Sarebbe un errore madornale e fatale. Come un errore ed uno sperpero di risorse pubbliche sono anche i numerosi Poliambulatori, costruiti nel corso degli anni, in numerosi paesi molisani, più per proselitismo politico che per reali necessità sanitarie.

Sarebbe bastato organizzare dei mezzi di trasporto che facessero da navetta verso Strutture Sanitarie più grandi ed organizzate: sarebbero costate meno ed avrebbero reso un servizio migliore all’utenza!!

I Poliambulatori sono strutture sanitarie sottoutilizzate, dotate di scarsa ed obsoleta tecnologia elettromedicale, spesso senza personale, non finalizzate a dare assistenza sanitaria ai cittadini, ma spesso a dare semplice assistenza ai dipendenti!!!

Come si vede il tutto potrebbe essere riassunto con un vecchio ma sempre attuale adagio: non esistono soluzioni semplici a problematiche complesse.

La Sanità e la Sua Organizzazione, infatti, sono problematiche complesse che si è voluto risolvere, negli anni, in modo semplicistico, ovvero con i Commissari ad Acta, con i quali, pur interloquendo numerose volte, sono sempre e costantemente rimasto deluso, non essendo dotati non solo di adeguato know how sanitario, ma spesso privi anche di buon senso, a tal punto che non mi chiedevo come mai si interessassero di Organizzazione Sanitaria, bensì, e questo è più grave, come avessero fatto per lunghi anni a svolgere l’attività che si pregiavano e vantavano di aver svolto!!

E’ acclarato, quindi, come il DEA di Secondo Livello garantirebbe il trattamento delle urgenze, emergenze sanitarie, delle patologie tempo dipendenti e dei Politraumi in regione e la diffusione delle branche specialistiche di base ed a media diffusione nei tre ospedali regionali.

E’ questo il requisito minimo, necessario e conditio sine qua non, per la Ns regione, che consentirebbe di poter garantire i LEA e di non avere una sanità da terzo mondo!!

Indispensabile, inoltre, dotare la Regione di elisoccorso , posto che il territorio Molisano è esteso e poco abitato.

Con questi presupposti è chiaro come sia forte l’invito agli amministratori locali a non avere e/o non accontentarsi di semplici promesse lasciando tutto come si trova in attesa di sviluppi futuri, semplicemente perché più passa il tempo e più la patologia diventa inguaribile!!!!

E’ necessaria una forte e netta presa di posizione, da parte degli amministratori, in merito alla deroga del Decreto 70 che prevede, udite, udite, una sola regione italiana senza DEA di Secondo Livello: Il MOLISE!!

E non mi sembra che i Molisani siano diversi dagli altri cittadini Italiani!!!

Girano, infatti, da mesi, voci di corridoio che riferiscono come, da parte dei Ns Amministratori, si stia lavorando per un aggiornamento/revisione del Decreto 70!!

Un avvertimento: dopo la distruzione di un ospedale sono necessari anni per il ripristino, quindi non lasciatevi incantare dalle chiacchiere di corridoio, ma impegnate la Regione non solo a chiedere la revisione del Decreto 70, ma ad ottenerla!!

La Regione Molise siede ai tavoli nazionali con la stessa dignità delle altre regioni, ove, però, questa dignità la si voglia far valere: in conferenza stato regioni vengono approvate solo decisioni prese all’unanimità, basta che i nostri referenti regionali comincino a battere i pugni sul tavolo e non approvino decisioni che interessano altre regioni prima di ottenere la deroga e/o rivisitazione del Decreto 70.

Basta la volontà Politica, finora assente, astenendosi di giustificare la nostra mala organizzazione sanitaria, addossando le colpe al Decreto 70; è un comportamento da Ponzio Pilato che ai più non giustifica né può giustificare nulla!!!

Anche i bambini hanno mangiato la foglia!!

Certamente, il risultato di tale disorganizzazione sanitaria non consente agli ospedali molisani di essere attrattivi, con evidenti difficoltà a reclutare personale, specie medico; ma se i Reparti sono quasi tutti senza responsabili da qualche decennio, come potrebbe un giovane medico avvicinarsi ad un ospedale senza primari e senza la garanzia che quel reparto, dove dovrebbe andare a lavorare, domattina non chiuda??

Ho vissuto gli ultimi anni di attività professionale sempre con la spada di Damocle che alcuni reparti dell’Ospedale di Termoli chiudessero, ora l’Urologia, ora l’Ortopedia, ora l’Ostetricia, ora l’otorinolaringoiatria: come è possibile che l’Ospedale sia attrattivo. Non lo è né per i pazienti e né per il personale!!

In definitiva questo breve excursus penso possa costituire la base su cui gli amministratori locali possano ragionare senza dimenticare un’ultima problematica: Termoli è, oppure vuole essere, turisticamente attrattivo, ma come sia possibile senza ospedale me lo devono ancora spiegare.

Non possono, però, non avendo adeguato Know-how e non chiedendo neppure aiuto a nessuno!!!

Sic transit gloria mundi!!»