"Sui fondi del Pnrr in Molise c'è il rischio di infiltrazioni mafiose"

TERMOLI. In sede di comitato provinciale dell'ordine pubblico e sicurezza riunito in sala consiliare, a Termoli, alcune settimane fa, venne lanciato il monito a seguire con molta attenzione il flusso di denaro del Pnrr.

In attesa dell'arrivo dei fondi europei, Vincenzo Musacchio mette in guardia le istituzioni regionali dai possibili appetiti della criminalità organizzata.

«Sul Pnrr che riguarda il Molise abbiamo consapevolezza della possibilità di infiltrazioni delle mafie, proprio per questo come studioso dei fenomeni mafiosi ho cercato fin dall'inizio della pandemia di mettere in guardia su alcune procedure (es. appalti e sub-appalti). Sappiamo che i fondi per la progettazione del Pnrr al Molise ammonterebbero a circa 3,7 milioni di euro. Le somme assegnate serviranno ai Comuni per rivolgersi a professionisti esterni con cui definire i loro progetti. Il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione del Pnrr proprio per i Comuni, anche i più piccoli, è concreto. Non lo dico soltanto io, ma a conferma dei miei dubbi c’è anche il Prefetto di Campobasso che ha raccomandato massima attenzione sui fondi del Pnrr in arrivo nella nostra regione ribadendo ancora una volta che soprattutto Termoli dovrebbe essere sotto osservazione.

Questa affermazione naturalmente la abbiamo desunta dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con le associazioni di categoria che si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Termoli lo scorso 17 febbraio. A dare man forte alla nostra tesi erano presenti i vertici delle Forze di Polizia territoriali, il referente della sezione della Dia di Foggia, il Presidente della Provincia e Sindaco di Termoli, il Sindaco di Campobasso, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato del Molise e i rappresentanti dell’Associazione Costruttori Edili del Molise (Acem), della Coldiretti, della Confederazione Italiana Agricoltori, di Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti e Confindustria. Aggiungerei che i rischi per la zona del litorale adriatico arrivino principalmente dalle mafie foggiane. Per Campobasso e la provincia di Isernia i pericoli arrivano invece dalle mafie campane. Nell’azione di controllo e di repressione avremo a che fare con nuove mafie, multiformi e mercatistiche che saranno silenti ed invisibili.

Si occulteranno, si insinueranno nell'economia legale e in attività commerciali e professionali più disparate. Per esperienza professionale e di studio ho riscontrato attività commerciali impensabili chiuse per palesi infiltrazioni mafiose (farmacie, centri commerciali, gioiellerie). Questo bisogna tenerlo in considerazione anche in Molise. Nulla può essere escluso. A riguardo, nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, l'impegno delle Forze dell'ordine diventa indispensabile. Ricordo, solo a mo’ di esempio, che durante la pandemia le mafie hanno fatto fronte alle povertà emergenti dovute alla chiusura di negozi e attività commerciali, e sono intervenute con un cospicuo intervento economico che poi ha determinato l’acquisizione di molte aziende e imprese in modo perfettamente legale. In queste circostanze i controlli diventano imprescindibili. Andrebbe verificato tutto l’iter di eventuali benefici ottenuti a chi non ne aveva diritto e se dietro ci fosse la criminalità organizzata. Le forze di polizia e la magistratura dovranno attuare una forte azione di prevenzione e di repressione, impedendo che i fondi finiscano nelle mani sbagliate e recuperando quelli che sono stati concessi a soggetti ai quali non sarebbero dovuti. Il lavoro da fare non è poco», così si è espresso il presidente dell’Osservatorio Antimafia del Molise, Vincenzo Musacchio.