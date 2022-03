Cluster Covid alla Rsa "Achille Morrone", situazione in miglioramento

LARINO. Migliora dopo oltre due settimane dallo scoppio del focolaio Covid la situazione alla casa di riposo “Achille Morrone” di Larino.

In attesa di eseguire ulteriori tamponi molecolari, il personale ha proceduto, nelle ultime ore, a far eseguire all'equipe medica interna i test rapidi che hanno evidenziato come buona parte degli ospiti si stia negativizzando. La notizia è stata confermata anche dal presidente della Fondazione Gaetano Ricci che raggiunto telefonicamente ha affermato «la situazione è decisamente migliorata rispetto ad una settimana fa. Alcuni dei nostri ospiti sono risultati negativi ai tamponi rapidi eseguiti in struttura, così come il personale che dopo i giorni di quarantena è tornato regolarmente al lavoro.

Anzi abbiamo proceduto anche con alcune assunzioni proprio per essere sempre più vicini ai nostri ospiti e alle loro necessità. All'inizio della prossima settimana, verosimilmente, ripeteremo i tamponi molecolari». Restano sempre cinque gli ospiti della 'Morrone' ricoverati nel reparto anziano fragile del Cardarelli. Le notizie che però arrivano dall'hub regionale sono confortanti anche se sui ricoveri il presidente, pur mostrando un cauto ottimismo, non si è voluto sbilanciare se non dicendo che non si vede l'ora di poter riaccogliere nella struttura tutti e cinque gli ospiti.