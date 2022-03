Consegnate borse di studio in memoria della professoressa Nina Di Cesare

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La cerimonia di premiazione, per la III edizione della borsa di studio in memoria della professoressa Nina Di Cesare, si è tenuta lo scorso 7 marzo presso l’Auditorium del Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano.Vi hanno preso parte la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, il marito e le figlie della compianta professoressa, le alunne premiate accompagnate dai genitori, le docenti organizzatrici, la prof.ssa Maria Teresa Vincelli e la prof.ssa Maria Rosa Santoianni e il commissario straordinario, ing. Michele Iarocci. Anche in quest’ultima edizione sono stati consegnati alle vincitrici un attestato di merito ed un premio in denaro. Le ragazze che si sono distinte nello studio, raggiungendo degli eccellenti risultati scolastici al termine del primo ciclo d’istruzione, e che per tale ragione hanno meritato la borsa di studio, sono state: Martina Sofia Proietti per la Scuola Secondaria di primo grado di Colletorto e Beatrice Iafrancesco per la Scuola Secondaria di primo grado di San Giuliano di Puglia. La Dirigente si è complimentata con le vincitrici e le ha esortate a continuare il loro percorso scolastico con assiduo impegno e vivo interesse per raggiungere sempre nuovi brillanti risultati; inoltre ha affermato che la scuola svolge, nella società, una funzione fondamentale di promozione umana, favorisce l’autonomia del pensiero e della decisione, apre alla responsabilità personale, forma il carattere, rende sensibili ai problemi sociali, introduce alla cultura della democrazia ed educa al futuro.Invitate dalla Dirigente ad esprimere le loro emozioni ed il loro pensiero in merito all’iniziativa, le giovani allieve sono apparse visibilmente emozionate per l’importante riconoscimento ricevuto e hanno ringraziato i membri della famiglia della prof.ssa Di Cesare per la loro lodevole iniziativa tesa a premiare l’impegno ed il merito scolastico degli alunni ed hanno manifestato la volontà e la determinazione di continuare ad impegnarsi proficuamente nello studio . La Dirigente ha poi voluto ricordare, con una certa commozione,la grande professionalità ed umanità della professoressa Di Cesare, scomparsa prematuramente. Ha elogiato la sua straordinaria dedizione alla scuola ed il suo grande impegno nell’accompagnare gli alunni nella loro crescita personale e culturale.

A conclusione dell’evento, è intervenuta Linda, la maggiore delle figlie della professoressa, che ha tenuto un breve discorso in cui ha evidenziato l'importanza di avere una buona guida durante il tortuoso percorso scolastico,sottolineando che il compito di un docente deve essere soprattutto quello di insegnare ai giovani a sviluppare uno spirito critico e a diventare persone capaci di affrontare le diverse situazioni della vita con maggiore sensibilità e consapevolezza. Proprio questo, infatti, era quello che più premeva alla professoressa Di Cesare nel suo ruolo di educatrice, ovvero riuscire ad indirizzare i suoi alunni verso una maggiore consapevolezza di se stessi come individui capaci di affrontare tutte le sfide della vita.Alla fine Linda, a nome della sua famiglia, si è complimentata con le vincitrici ricordando loro che la conoscenza va nutrita e ha augurato ad entrambe le studentesse di continuare il loro cammino scolastico con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà dimostrati fino a quel momento, sperando che la borsa di studio ricevuta sia solo il primo di una lunga serie di riconoscimenti per il loro impegno ed il loro valore.

