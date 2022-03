MacTe: il 26 e 27 marzo il ‘3 lab’ con Nico Angiuli

TERMOLI. L’ultimo fine settimana di marzo si svolgerà l’ultimo dei laboratori con l’artista Nico Angiuli per immaginare insieme il progetto Part-Time Resistance.

3_Lab di (ri)semina

Sabato 26 marzo, ore 15–19

Domenica 27 marzo, ore 10–13

In Palestina, le donne e gli uomini che vivono nei territori occupati, praticano il sumūd, una parola araba che significa risolutezza, determinazione e perseveranza e che raccoglie le tattiche di resistenza sotto occupazione, come piantare alberi o conservare e riseminare le sementi locali. Insieme ad Angiuli e all’artista Ilaria Lupo, si esplorerà come ricostruire un territorio attraverso la conservazione e rideterminazione del suo patrimonio vegetale.

Le adesioni possono pervenire al numero del museo o alla mail dedicata: partime.termoli@gmail.com entro il 20 marzo.

Mercoledì 16 marzo, si completerà la mappa di Ersilia. La città emergente, con il quinto e ultimo episodio del podcast curato da Alice Labor e Ginevra Ludovici e la guida di VacuaMoenia, un duo artistico composto da Pietro Bonanno e Fabio Lattuca che lavora con il suono e ha base a Palermo.

Disponibile solo su MACTE Digital !

È ora online sul sito del MACTE una nuova pagina dedicata all’Educazione con tutte le attività educative in corso, insieme a quelle passate e future.