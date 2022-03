Pos e Consiglio di Stato: «Verso il nuovo atto tutti facciano la propria parte»

TERMOLI. Dopo l’ordinanza di venerdì scorso, a intervenire è stato il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, che vedrà discussa la sua istanza di sospensiva sempre legata al Pos scaduto giovedì prossimo, 17 marzo.

«Forte è l'attesa da parte nostra sulla discussione del Consiglio di Stato in programma il 17 marzo prossimo al ricorso presentato dal nostro Comitato, relativo alla decisione del Tar Molise della mancata concessione della sospensiva al Decreto del Commissario ad acta Toma n°94 del 9/9/2021 di adozione del Pos 2019/21. È notizia, di qualche giorno, dell’ordinanza del Consiglio di Stato con il mancato accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione presentata da altre associazioni, al decreto di adozione del Pos innanzi citato. Nella stessa ordinanza si rileva però che il Consiglio di Stato comunque apprezza le motivazioni che inducono i diversi soggetti a richiedere l’annullamento dell’atto di programmazione sanitaria regionale in discussione. Inoltre rimanda e sollecita con “raccomandazioni” ai preposti di attuare in tempi brevi “idonee misure organizzative ed operative finalizzate a fronteggiare, secondo criteri di efficacia e tempestività, il verificarsi di episodi, potenzialmente letali, in conseguenza della chiusura dei reparti di emodinamica”.

Nello stesso tempo rimanda la definitiva soluzione agli interventi di programmazione sanitaria regionale con il Pos 2022/2024 che i preposti dovranno adottare. Le “raccomandazioni” espresse dal Consiglio di Stato, è un primo risultato positivo. Il Consiglio di Stato rimarca quanto noi in più occasioni abbiamo sempre e da tempo sostenuto: la soluzione è Politica! Le risposte devono essere date da Istituzioni e Organismi regolati e gestiti dai soggetti politici! In tanto non si può non “gridare con forza” che il Servizio di Emodinamica all’ospedale San Timoteo da ottobre scorso ancora continua a funzionare a "singhiozzo"! E che come disposto nel Decreto del Direttore Generale dell’Asrem in tal modo potrà continuare fino a tutto giugno prossimo, avendo disposto la sospensione della reperibilità dei medici specialisti del San Timoteo. Atto di imperio da parte dell’Asrem che, tra l’altro, non tiene conto neanche dei decreti del Consiglio di Stato, con i quali si disponeva, con l’adozione delle misure organizzative idonee da parte dell’Asrem, il ripristino della piena operatività H24 di Emodinamica al San Timoteo. È notizia, molto attesa e positiva, che sabato 19 marzo prossimo su iniziativa dei Sindaci del basso Molise, è in programma un incontro con la presenza della intera classe Politica e Amministrativa regionale: delegazione parlamentare, consiglio e giunta regionale, sindaci, e altri. Occasione importante per dare inizio ad una prospettiva, che si auspica unitaria, sul da fare con l’esame delle criticità esistente, le possibili e immediate soluzioni, le procedure inclusive e linee di indirizzo da adottare nella programmazione del servizio sanitario regionale con il Pos per il prossimo triennio 2022/24. Con l’occasione torniamo a proporre e sollecitare la nostra classe politica tutta di chiedere al Governo Draghi di emanare per il Molise un Decreto del Consiglio dei Ministri, simile, nelle dovute proporzioni, a quelli emanati per la Regione Calabria.

Risultato questo raggiungibile constatando il pragmatismo del Presidente Draghi e del suo Governo nell’affrontare i problemi. Governo che è supportato da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, esclusa una. A tal riguardo giova ricordare che il Molise non ha le criticità sociali e neppure il deficit sanitario della regione Calabria, che da diversi anni è senza bilanci e controllo della spesa, e che pare ad oggi ammonta ad oltre 2,5 miliardi di euro, contro i circa 160 mila euro del Molise. Questo importante risultato ci consentirà di uscire dal piano di rientro e dal Commissariamento e di riportare la programmazione sanitaria al Consiglio regionale deputato al compito. Nel raggiungere questo obiettivo non si salva la testa o la poltrona di qualcuno, si salva il Molise e i Molisani! Questa iniziativa deve essere supportata dall’intera classe dirigente e politica regionale, senza distinzione di colore, ruolo e appartenenza di partito. Ognuno faccia la sua parte!»