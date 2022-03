Enel distribuzione: avviso di interruzione energia elettrica in zona stadio

TERMOLI. Sono quattro le vie termolesi interessate dall’interruzione di energia elettrica martedì 15 marzo dalle 9 alle 15: si tratta di via del Canottaggio, via dello Sport, via della Vela e via Maratona.

“Questo spegnimento – comunica E-distribuzione - Si rende necessario per consentire la riparazione di alcuni componenti di bassa tensione andati in guasto nelle scorse settimane e assicurare la stabilità della rete elettrica in tutta l’area”.

