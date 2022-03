Carico di beni alimentari, farmaci e materiale per bambini da Tavenna a Leopoli

TAVENNA. Nel pomeriggio di ieri è partito dalla casa comunale di Tavenna il furgone totalmente carico di scatole e scatoloni contenenti generi alimentari, farmaci, indumenti, quaderni e tanto altro diretto per Termoli, consegnati all'associazione Apolonia e oggi verranno trasferiti su di un Tir che partirà per la città di Leopoli in Ucraina.

«Vi ringraziamo per la collaborazione e l'umanità dimostrata dall'intera comunità di Tavenna, dalle associazioni, dalle attività commerciali che hanno con le loro donazioni, contributo non solo a fornire beni di prima necessità alla popolazione Ucraina, ma a dimostrare quanto noi Tavennesi siamo a loro vicini con il cuore e con la speranza che si aprano con urgenza vie di dialogo e che si fermi immediatamente questo inutile conflitto che sta mietendo tante vittime innocenti.

È intenzione sempre in accordo con l'associazione Apolonia di dare inizio ad una nuova raccolta, comunque di questo vi informeremo nei prossimi giorni», il messaggio del sindaco Paolo Cirulli a norme dell'amministrazione comunale.

Galleria fotografica