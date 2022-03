Pnrr e Molise: cosa c'è il ballo per i Comuni

Crediti di imposta in arrivo anche per gli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono in «pratiche benefiche» per l'ambiente ed il clima. Di cosa si tratta? Per quanto riguarda i primi, sarà un decreto del ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali a definirlo; mentre i secondi, ove vogliano accedere alle agevolazioni, dovranno diversificare le colture, mantenere o realizzare aree di interesse ecologico e 'conservare' prati permanenti.

È quanto prevede il d.d.l. per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei ministri con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico ed il ripopolamento dei centri montani. Una legge attesa da 30 anni che dà il via alla Strategia nazionale per la montagna italiana, finanziata grazie al Fondo rimpinguato dall'ultima legge di bilancio con 100 milioni per il 2022 (prima erano 29,5 milioni) e 200 milioni a decorrere dal 2023. «Questo complesso di misure va ad inserirsi in una strategia generale che vede le montagne italiane protagoniste anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con le 'green communities', di cui il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie è amministrazione titolare», ha spiegato il ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini.

Andando di più nel dettaglio, crediti di imposta per 3 anni alle piccole e medie imprese guidate da giovani (con meno di 36 anni) che decideranno di avviare un'attività in un comune di montagna; interessi passivi dei mutui prima casa detraibili ad ampio raggio per chi non ha ancora compiuto 41 anni e si trasferisce in un comune con popolazione fino a 2.000 abitanti.

La detrazione dall'imposta lorda sarà pari al 100% degli interessi passivi entro un ammontare di 500 euro e pari all' 80% sulla parte degli interessi passivi (che va da 500 a 1.125 euro). Previsti anche Incentivi ai medici, ed agli operatori sanitari, che decideranno di andare a lavorare negli enti montani. Sarà loro riconosciuta una corsia preferenziale per accedere alla posizione di Direttore sanitario e beneficeranno di un credito d'imposta se prendano in locazione, o acquistino, un immobile ad uso abitativo in un comune di montagna. Premi anche agli insegnanti che prestino servizio in aree montane con contratti a termine: accumuleranno un maggior punteggio e beneficeranno dello stesso credito d'imposta per la casa riconosciuto ai medici.

Ma cos'altro ci attende dai Comuni? «Procedimenti tracciati come i pacchi di Amazon». Così dicendo, il Ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, si affida ad una metafora tratta dalle esperienze di 'shopping' online quotidiano per spiegare la nuova strategia di semplificazione amministrativa che, in attuazione del Pnrr, porterà a dimezzare i tempi di conclusione dei procedimenti fissati dalla legge n. 241/1990. Dal termine generale di 30 gg. si passerà a 15; e la riduzione, ha anticipato il Ministro, «sarà accompagnata da un impegno senza precedenti nei controlli sui tempi, con monitoraggi automatizzati ed il supporto dei 1.000 esperti in forze alle Regioni».

La tracciabilità dei procedimenti porterà con sé come corollario la responsabilizzazione dei dirigenti ed un sistema di premialità per incentivare i comportamenti virtuosi. In audizione sullo stato di attuazione del Pnrr, dinanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionali e lavoro di Montecitorio, Brunetta ha spiegato che in caso di ritardo nella gestione delle pratiche «i responsabili non avranno i premi di produttività». Poi ritorna all'esempio di Amazon: "Ciascuno di noi ha ricevuto a casa un pacco. Se non arriva, si possiede un codice per poterlo rintracciare. Perché non lo si può fare per le procedure amministrative, come una licenza edilizia? Ma non basta: io voglio sapere anche chi è il responsabile del procedimento. Oggi non riusciamo a saperlo. Con tracciabilità e Rup responsabilizzeremo la p.a.", ha concluso.

