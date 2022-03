Impianti sportivi, decenni di attesa: il cantiere pronto a partire

LARINO. Una delle vicende più annose della storia frentana, parliamo dell’impiantistica sportiva, che finalmente potrebbe andare a regime, dopo un’attesa quarantennale. Possono finalmente partire i lavori per la costruzione degli impianti sportivi di contrada Monte Arcano.

L’amministrazione comunale, infatti, per tramite del responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Programmazione, l’ingegnere Alfonso Scardera, tra le altre cose, Responsabile del Procedimento, ha pubblicato, la scorsa settimana, le tre determine che mancavano nell’iter che porterà alla realizzazione degli impianti, ossia la nomina del direttore dei lavori, quella del responsabile della sicurezza e quella del collaudatore in corso d’opera. Dopo l’aggiudicazione avvenuta a settembre all’Ati formata tra l’Impresa Edile Mammarella geom. Pardino (capogruppo) con sede in Larino, la Limonta Sport S.p.A. con sede in Erba (CO) (mandante), e la Grime s.r.l. con sede in Corridonia (MC) (mandante), mancavano alcune nomine, ora formalizzate. In particolare, le determine pubblicate all’albo pretorio comunale sono la numero 93 per il direttore dei lavori, la 94 per il responsabile della sicurezza e la 95 per il collaudatore in corso d’opera, tutte pubblicate nella giornata del 10 marzo.

In particolare la scelta del direttore dei lavori è caduta sull’ingegnere Michele Moffa ‘che ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni da effettuare per il caso di specie’, quella del responsabile della sicurezza sull’ingegnere Roberto Di Cesare, mentre l’incarico di Collaudatore sismico in corso d’opera per la realizzazione degli impianti sportivi del Comune di Larino all’Ingegnere Vincenzo Di Florio che in passato aveva già effettuato i collaudi parziali dei lotti precedenti.