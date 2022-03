Funziona il triangolo solidale tra Termoli, Chorzow e Tarnopol, in Ucraina

Grazie dal sindaco di Chorzow

TERMOLI. Funziona il triangolo solidale tra Termoli. Chorzow e Tarnopol, in Ucraina.

«Venerdì scorso arrivato a Tarnopol il tir con i doni degli abitanti di Chorzow. Dopo lo scarico le cose sono andate subito nelle mani delle persone. Migliaia di profughi che provengono dalle città dove c’è guerra. In tutto abbiamo già portato in Ucraina diverse dozzine di cose che servivano», ha riferito Ewa Przywara.

Di oggi il ringraziamento video del sindaco di Chorzow, in un centro dove si raccolgono i doni delle persone, ma serve ancora più cibo.

«A Chorzow fino ad ora 60 bambini sono stati accolti nelle scuole di diverso grado. oppure nelle scuole materne. Hanno allestito i posti per dormire nelle palestre, per il momento in 4 scuole.

Alla stazione di Katowice ci sono tante persone. Ricevono il cibo, le bevande calde e soprattutto la tranquillità e l’aiuto, il sorriso della gente. Anche gli scout si danno da fare. Hanno allestito anche 2 grandi tende. Alcuni poi continuano il loro viaggio con treno oppure li vengono a prendere gli amici. Alcuni restano e trovano l’alloggio nelle palestre.

Per i bambini servono ciabatte, gli zaini grandi e più piccoli, gli articoli per la scuola, la biancheria, gli asciugamani, le lenzuola, le pigiama, i calzini, le crema, detersivi, e il cibo di ogni genere, nelle scatole, riso, pasta, cacao, succhi, olio di semi».