Squilli di Trombetta: le pagelle sulle squadre in campo nel fine settimana

TERMOLI. Finalmente un week end corposo d’impegni sportivi per le società termolesi e ci sono molti squilli positivi anzi questa settimana le nostre valutazioni sono state tutte ampiamente sulla sufficienza piena sul podio più alto non potevamo non mettere dopo averli sempre criticati per tutto il girone d’andata e parte di quello di ritorno, i ragazzi del

Basket di Serie C Gold dell’Air Basket Italiangas Termoli Voto: 10 e lode con cuore. Domenica pomeriggio, abbiamo rivissuto al PalaSabetta , quelle serate magiche del campionato dove facemmo le 5 finali con il Silvi, la vittoria del cuore contro una delle più forti compagini del campionato, il Magic Chieti Domenica è stata davvero qualcosa di esaltante a 20 ‘ secondi dalla sirena al nostro ultimo attacco eravamo 82 a 82, prende palla il play Marcone riesce ad incunearsi in mezzo a due Marcantoni dei teatini e con l’aiuto anche dei nostri soffi è riuscito a mettere palla in canestro proprio mentre stava suonando la sirena, 84 a 82 ed il PalaSabetta è esploso di gioia come appunto ai bei tempi. ‘Con le mani e con il cuore abbiamo fatto ciao ciao al Magic Chieti. Da tanto ci mancava una serata cosi esaltante. Bravissimi i ragazzi quando ci vuole ci vuole.

Un bel 10 ora per il Volley Serie C. Maschile Termoli Pallavolo Voto10: Domenica pomeriggio hanno viaggiato per metaforico circo di Avezzano dove erano attesi per essere domati i Leoni di Avezzano, e i nostri domatori, non si sono fatti pregare, sono arrivati e hanno reso a più miti consigli la pur valida squadra di Avezzano, uno 0 a 3 finale senza storie ma quel che più conta non è stato tanto il risultato che appariva scontato, ma è il fatto che oggi la formazione termolese seppur con una gara in più giocata è prima in classifica momentaneamente da sola a 30 punti, eventualmente anche le altre seconde a 27 punti vincessero i loro recuperi , al massimo sarebbero anche loro primi con Termoli. Un plauso davvero strameritato per la squadra allenata da Coach Mauro Palli che ora può anche pensare in grande.

Per l’altra squadra Termolese di Volley la Termoli Pallavolo Femminile di serie D Voto: 9. Anche le alfiere termolesi si stanno distinguendo nel campionato di competenza , sono al terzo successo di seguito e sono l’orgoglio del loro coach Dino Sassano , che nemmeno lui avendo un organico ridotto all’osso con molte atlete giovanissime, sta davvero andando oltre le più rosee previsioni . Ora i play off non sono più un sogno utopistico sono li a portata di mano e se continuano di questo passo certamente non potranno sfuggire loro.

Ora diamo per il Calcio un voto ad un singolo giocatore che di Termoli a soli 15 ha esordito nel campionato di Eccellenza Molisana con L’Aurora Ururi, lui si chiama Carmine Carotenuto oggi è stato acquistato dalla Vastese Calcio e per ora gioca nella Under 17 Voto: 8,5 nella sua ultima partita del campionato Under 17, Carmine e la sua squadra hanno pareggiato in trasferta a Cupello 3 a 3 e lui si è messo in luce con una strepitosa doppietta, piccoli campioncini termolesi molisani si mettono in vetrina anche fuori regione e città molisane.

Calcio Eccellenza Termoli Calcio 1920 Voto: 8. Dopo aver pokerizzato il Real Guglionesi nel recupero di Mercoledi scorso, il team giallorosso, dopo aver ripreso la testa da solo ,rifila un altro poker al malcapitato Volturnia calcio. La squadra isernina, pur coriacemente resistendo sullo 0 a 0 nella prima frazione di gioco, ha per forza di cosa deporre le armi davanti a cotanta squadra tecnicamente superiore e quando super bomber De Filippo, decideva di finire le danze in tutù del primo tempo , ma passare per la danza dura quella di strada per il Volturnia è stata notte fonda in quattro minuti della ripresa si è passati dallo 0 a 0 al 3 a 0 con un attimo. Questa è ormai la strada tracciata ora rimane solo lo scoglio della gara del Civitelle di Agnone, superato indenne anche quello possiamo dare inizio ai festeggiamenti .

Calcio Promozione Termoli 2016 Voto 8: Chiamata a confermarsi sul difficile campo di Guardialfiera , la squadra di Lallopizzi, risponde presente e come nella gara d’andata, vince 3 a 0 e si avvicina sempre più ai quartieri alti e più rassicuranti della classifica. Questo ritorno alle vittorie smarrite è coinciso anche con il risveglio in zona rete della premiata ditta Di Biase & Impicciatore, ci sono tutte le premesse per assistere ad un finale pirotecnico da parte dei termolesi

Calcio a 5 Serie C 1 Girone B, Iuvenes Termoli Voto: 7,5 I ragazzi di Andrea Putzu, dopo tanta lontananza forzata dai campi di gioco, Domenica erano attesi a San Martino in P secondi in classifica, non certo un cliente semplice, si sono avvicinati alla gara con alcune incognite, il fatto dello stare tanto tempo senza gare effettive, avrebbe potuto nuocere alla condizione? Risposta macché i termolesi sono andati a San Martino e dopo una gara davvero bella e tiratissima, hanno portato a casa la vittoria 6 a7 fugando ogni dubbio, loro ci sono e diranno la loro fino alla fine.

Chiudiamo con uno sguardo al Basket in Carrozzina Serie B Fly Spor Molise Voto: 7 Domenica pomeriggio prima della gara dell’Air Basket, sono scesi in campo loro per il campionato di serie B ed hanno battuto la compagine di Battipaglia il del Crazy Ghosts per 55 a 38 consolidando una posizione in classifica cadetta del girone D davvero molto lusinghiera , anche per quest’anno gli atletri termolesi molisani sapranno dire alla grande la loro.

