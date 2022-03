‘Anni in Movimento’, a Montenero il progetto dedicato agli ultrasessantenni

MONTENERO DI BISACCIA. Prenderà il via il prossimo 21 marzo il progetto "Anni in Movimento", l'iniziativa del Coni Molise destinata a tutti i cittadini dai 60 anni in poi, finalizzata a soddisfare i bisogni della sfera psico-sociale delle persone in età avanzata, attraverso un percorso di attività sportiva completamente gratuita.

Il progetto, a cui ha aderito anche il Comune di Montenero di Bisaccia, avrà la durata complessiva di 20 ore e si terrà presso il Palazzetto dello Sport, con il coordinamento di un educatore sportivo che provvederà a tenere corsi di ginnastica dolce volti al miglioramento delle attività di vita quotidiana, alla prevenzione delle cadute, al miglioramento della motricità globale nonché al benessere psico-fisico e sociale dei partecipanti.

I corsi, che avranno inizio lunedì 21 marzo 2022, si terranno dalle ore 14,30 alle ore 16; tutti gli interessati potranno inoltre usufruire gratuitamente del servizio di trasporto urbano, con partenza da Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto alle ore 14,20, mentre il ritorno è previsto dal Palazzetto dello Sport alle ore 16,20.

Le adesioni saranno raccolte in occasione del primo appuntamento di lunedì prossimo.