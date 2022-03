Sono 204 gli infermieri prorogati dall'Asrem fino al 31 dicembre

TERMOLI. Boccata d’ossigeno, almeno fino al 31 dicembre 2022 per 204 infermieri assunti a tempo determinato durante l’emergenza sanitaria nel Molise dall’Asrem.

Settimane precedenti caratterizzate dalle forti polemiche delle sigle sindacali, poi ieri il provvedimento a firma del direttore generale Oreste Florenzano.

La Struttura Commissariale ha rilasciato a fine dicembre l’autorizzazione per l’assunzione del personale infermieristico a valere sul piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023.

Verificata, altresì, l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità; dopo aver ricevuto una serie di note dai vari reparti sparsi nei plessi e nei distretti, dove Direttori e i Responsabili delle strutture richiedono, viste le attuali criticità riguardanti le dotazioni organiche delle unità operative e delle strutture che mettono a serio rischio la garanzia della costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, le proroghe dei contratti a tempo determinato per i Cps-Infermieri, categoria D, a ciascuna Struttura assegnati; l’Asrem ha valutato la necessità: di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari; di far fronte alla lunghezza delle liste di attesa (cfr. provvedimento DG n. 174 del 15/02/2022); di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale; di assicurare la costante erogazione dei servizi sanitari riconducibili alle unità operative e strutture di afferenza; di evitare il pregiudizio alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché il disperdersi di professionalità già formate.

Le proroghe dei suindicati contratti si rendono necessarie, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, al fine di assicurare la costante erogazione delle attività sanitarie riconducibili alle unità operative e strutture di afferenza, nonché di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza.

Le proroghe trovano altresì motivo nell’esperienza professionale già acquisita dal personale suindicato durante il periodo di lavoro svolto nelle unità operative e strutture interessate e nell’opportunità di non disperdere le competenze acquisite in modo da consentire, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle attività;

Al fine di garantire la continuità assistenziale anche in relazione al perdurare del rischio di contagio da SARS-CoV-2, necessario dover procedere alla proroga dei n. 204 contratti di lavoro a tempo determinato in corso con il personale del profilo CPS – Infermieri, cat. D, sopra indicato, fino al 31/12/2022; la spesa derivante dalle proroghe di cui sopra trova idonea copertura nel bilancio di previsione 2022 in quanto ricompresa negli strumenti di programmazione 2021-2023, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1087 del 17/09/2021, nonché nelle ulteriori specifiche assegnazioni di risorse riferite al Covid-19.

