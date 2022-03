Cambio di residenza telematico, istruzioni per l'uso

TERMOLI. Nell'autunno 2020 celebrammo la svolta digitale al Comune di Termoli, per i servizi demografici, svolta impressa ancora di più dall’esigenza di smart-working e della limitazione dei contatti causati dalla pandemia da Covid ai servizi demografici del Comune di Termoli.

L’allora ultimo decreto semplificazioni rese obbligatorio anche per i privati l’accettazione dell'autodichiarazione. Al Comune di Termoli venne avviata la distribuzione della carta dei servizi demografici, approvata dalla Giunta contenente tutti i servizi erogati dai nostri uffici demografici.

A decorrere dal primo gennaio 2021 fu attivato anche il pagamento del bollo virtuale.

Il cittadino da quella data può versare direttamente agli uffici il corrispondente importo che l'ente provvederà poi a fine anno a riversare all'Agenzia delle Entrate, senza più l’obbligo di doverla acquistare precedentemente.

Poi venne attivato, presso gli stessi uffici, il Pos per il pagamento dei diritti a mezzo bancomat o carta di credito. I servizi on line, a cui possono iscriversi i cittadini residenti nel nostro comune permettono di richiedere e ottenere i soli certificati d'anagrafe on line e gratuitamente.

Ci si iscrive dal sito comune di Termoli. Si parla di 14 atti, ma non del cambio di residenza, che si può fare solo in 30 Comuni, scelti a campione dall'Anpr. All'uopo abbiamo registrato la lamentela di un cittadino, che avrebbe voluto utilizzare lo Spid per il cambio di residenza.

Per questo abbiamo chiesto lumi e Termoli non è stata inserita dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente per questo servizio, come detto limitato a 30 località campione. Ma come si deve fare allora?

«Per effettuare il cambio di residenza occorre andare sul sito del Comune di Termoli all'indirizzo www.comune.termoli.cb.it seguendo il percorso Servizi, Uffici e servizi, Anagrafe – Modulistica.

Nella sezione Modulistica scaricare il modello “Dichiarazione di residenza”, compilarlo e allegare copia dei documenti di riconoscimento delle persone maggiorenni che si trasferiscono unitamente a copia di atto di acquisto, contratto di locazione o di comodato d'uso dell'immobile presso il quale si fisserà la dimora abituale. Tutta la documentazione potrà essere inoltrata per via telematica a servizidemografici@pec.comune.termoli.cb.it e protocollo@comune.termoli.cb.it.

N.B. ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente chiamando i seguenti numeri:

0875712259

0875712385».