A 44 anni dalla strage di via Fani, il ricordo di Giulio Rivera

GUGLIONESI. Anni di piombo e guerra fredda, crisi economica e stretta energetica. Se guardiamo indietro, a quel 1978, il contesto è quasi identico, manca per fortuna la lotta delle Brigate Rosse allo Stato. Oggi, 16 marzo, sono trascorsi 44 anni dalla strage di via Fani, il sequestro del presidente della Dc Aldo Moro, che poi fu trovato morto dopo 55 giorni in via Caetani.

Tra i cinque agenti della Polizia di Stato (all’epoca militari) c’era il 23enne Giulio Rivera, proveniente da Guglionesi. Come ogni anno, sia a Roma che nella sua località di origine, viene commemorato il sacrificio di chi garantiva la scorta al “Cavallo di razza” democristiano, avviato ad assistere al Governo del compromesso storico, da lui vaticinato. 44 anni che rappresentano una ferita per la comunità guglionesana, che tributerà il proprio omaggio alla tomba di Rivera, nel cimitero comunale. Come ogni anno saranno presenti alla commemorazione i familiari di Giulio Rivera, una delegazione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, e l’amministrazione comunale.

Lo scorso anno venne inaugurata una targa in paese, Giulio inseguiva gli ideali giusti, i valori importanti che però è morto per mano di chi questi ideali non li conosceva affatto. Una pagina di storia non solo nazionale ma anche locale che deve esser ben impressa nella mente delle persone, anche nei ragazzi e nelle generazioni future, perché Rivera – a cui è intitolata anche la scuola allievi di Campobasso della Polizia di Stato - vive in ognuno di noi, e la sua vita, il suo valore, il suo coraggio e la sua determinazione devono essere d’esempio a tutti.

La cerimonia ufficiale è prevista alle 10, con la deposizione della corona d’alloro presso la tomba dell’agente nel cimitero di Guglionesi, ma ci sarà anche un secondo evento, che vedrà a Guglionesi l’autore del libro sulla storia della scorta di Moro, non solo Giulio Rivera, ma anche degli altri quattro colleghi assassinati durante il drammatico sequestro dell’onorevole.

Al cinema-teatro Fulvio incontro con Filippo Boni, autore de “Gli eroi di via Fani”. Incontro che rientra nella rassegna itinerante Aut Aut Festival.

