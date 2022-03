Benzina alle stelle, il raffronto storico sui prezzi

Mai pagata tanto la benzina? Ho l'impressione che la nostra memoria sia diventata corta, soprattutto quando esercitata sui 'social'. In effetti i dati statistici correggono certe convinzioni. Un litro di super, in Germania, è lievitato di 29 cent. nel corso di una settimana: da 2 euro a quasi 2,3. Perciò gli Italiani che si lamentano dovrebbero meditare sui Tedeschi che hanno a che fare con prezzi superiori del 20% alla media europea (circa 20 cent.). Solo in Scandinavia, in Grecia ed in Olanda si paga di più per un pieno. Eppure, prima della caduta del Muro, un litro di super costava circa 50 Pfennig: meno di 1/10 del prezzo odierno. Ma quelle 1.000 lire, valevano, o pesavano, ben più di oggi. Dunque, per leggere bene i dati, si dovrebbe tenere da conto l'inflazione e paragonare il nostro stipendio di allora all'importo odierno della pensione. Ma non è finita: all'epoca chi guidava un'Alfa Romeo coupé (2.000 di cilindrata, 2 carburatori, un consumo quanto un aereo) con un pieno faceva 350 km in autostrada; ma, in città, era meglio che non facesse il conto per non spaventarsi. Successivamente le auto sono diventate più parsimoniose. Ma quante ore si doveva lavorare, allora, per pagarsi un pieno? E quante oggi? All'Istituto per la scienza del traffico dell'Università di Münster ricordano che un litro costava 85 cent. nel 1997 (calcolato in euro) e 1,54 l'anno scorso, ma nel frattempo lo stipendio medio è salito da 1.334 euro a 2.088. E una Polo consumava 6,8 litri per 100 km, ed ora appena 5,31. Capita l'antìfona!

Negli Anni Sessanta, da giovincelli, dicevamo al benzinaio: «Non mettere più di mille lire nel serbatoio». Allora il pieno era un lusso e pochi guidavano una 500, mentre la maggioranza andava in Vespa. Da noi la benzina era molto più cara che nella Repubblica federale tedesca, ma l'Italia offriva 'coupon' ai turisti alemanni per allettarli a venire in Italia. Cosicché avrebbero pagato il carburante, a Rimini od a Viareggio, come ad Amburgo. Oggi è il contrario. I Tedeschi vanno a fare il pieno in Polonia, nella Repubblica cèca o in Slovacchia. Nel '73, arrivò la crisi petrolifera, colpa dei 'cattivi' Arabi che pretendevano di più per i loro barili. Nella realtà si erano stancati di ricevere dollari svalutati. In effetti gli Usa facevano pagare agli altri la guerra in Vietnam. All'epoca, difatti, si dovevano accettare le banconote con la scritta 'In God we trust' ("Ci affidiamo a Dio") al cambio imposto. Ma si trattava di un Dio che ignorava l'inflazione americana. Finché il cancelliere Helmut Schmidt e Giscard d'Estaing si ribellarono. Allora gli Europei si dimostrarono più forti di oggi.

Fu vietato per legge di usare l'auto in determinati giorni. Le autostrade divennero deserte e le città silenziose. È trascorso quasi mezzo secolo, e ne è rimasta una traccia di memoria solo da noi, con le domeniche senza auto; naturalmente non per risparmiare, ma solo per non inquinare. Precauzioni che non servivano ad alcunché, tant'è che sono diventate una sorta di rito, una festa per le famiglie con bambini. Sinché gran parte del prezzo è diventato dovuto per le tasse. Su un litro di benzina si arriva a 65,45 cent. (sul diesel a 47,07); una percentuale fissa, cui si aggiunge l'Iva (che in Germania è al 19%). Sul prezzo più basso di ieri, si arriva a 35 cent., ed altri 7 si pagano per salvare il clima, e per ridurre la CO2. Il conto arriva a circa un euro di tasse con altri balzelli su ogni litro di benzina. Basterebbe ridurre l'Iva dal 19% al 7%, come nel caso dei prodotti di prima necessità (com'è stato fatto per gli assorbenti delle signore), per tornare sotto i due euro, a prima della guerra in Ucraina.

In conclusione, poniamoci una domanda: ma l'auto è un lusso oppure una necessità? Sempre secondo le statistiche il 40% dei chilometri viene percorso per le vacanze, le gite e per il divertimento. Al "Center of Automotive Management", che è tedesco nonostante il suo nome inglese, consigliano di andare in bicicletta. Ma, rispondono gli operai: «D'accordo, ma io dovrei alzarmi alla 5 del mattino e pedalare con - 5° solo per raggiungere la mia fabbrica?».

Claudio de Luca