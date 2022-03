Parcheggi selvaggi e viabilità, arriva la nuova segnaletica in via Giovanni Agnelli

TERMOLI. Rappresenta da sempre un problema sotto molteplici profili. Parliamo della viabilità nel cuore del nucleo industriale, viale Giovanni Agnelli, quella che porta all’ingresso principale dello stabilimento Fca. Stavolta, su impulso del Cosib, ci sarà una generale riqualificazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale di via Giovanni Agnelli.

L’arteria non appartiene al Comune, ma per eseguire i lavori è stata necessaria una ordinanza da parte dell’amministrazione comunale. A occuparsene, per conto del Cosib, della rivisitazione della segnaletica è il geometra Domenico Bonifacio. Con Delibera del comitato direttivo n. 6 del 28 maggio 2021 è stato approvato il progetto per l’esecuzione di opere e forniture necessarie alla riqualificazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel tratto di strada di via G. Agnelli ricompreso nel territorio del Comune di Termoli, lungo il rettilineo posto davanti all’ingresso principale dello stabilimento industriale Fca-Stellantis .II progetto approvato ha come obbiettivo prioritario quello di: dotare l’arteria stradale, su cui corre parallela la recinzione della Fca Italy e su cui a posto l'ingresso principale dell'azienda automobilistica, di una segnaletica sia orizzontale che verticale, secondo quanto dettato delle norme del Codice della Strada; eliminare l’annoso problema del parcheggio selvaggio in prossimità della rotatoria antistante l’ingresso principale della Fca, causa di ripetuti e gravi incidenti stradali con conseguenti danni a macchine, persone e patrimonio infrastrutturale consortile e quant'altro insistente in prossimità della rotatoria stradale.

Regolamentare e ordinare lo stazionamento dei mezzi pubblici dediti al trasporto delle maestranze in arrivo e partenza dalla Fca. Migliorare l’immissione-transito dei mezzi nella rotatoria. Per tali scopi si prevede di apporre e realizzare nella tratta stradale di via Agnelli interessata dall'intervento: strisce longitudinali; strisce trasversali; attraversamenti pedonali; frecce direzionali; iscrizioni e simboli; strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata; isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata; strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea; altri segnali stabiliti dal Regolamento.

La segnaletica orizzontale, sulle parti carrabili, costituita da linee e strisce di qualsiasi tipo e dimensione, sarà eseguita con vernici di tipo rifrangente di colore bianco, antisdrucciolevoli, visibili sia di giorno che di notte, anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato, di caratteristiche conformi a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285, e dal Regolamento di attuazione e di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495. La segnaletica verticale esistente sarà rimossa ed integrata con nuovi segnali, la cui tipologia e la cui collocazione a definita sulla tavola di riferimento progettuale; i segnali stradali o i pannelli indicativi per la segnaletica stradale di qualsiasi genere, forma o misura nuovi e/o mancanti da collocare, saranno comunque conformi alle prescrizioni del DPR 495/92 e saranno realizzati in lamiera di alluminio rivestita sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente collegata al palo con fascetta e bulloni in acciaio inox; i pali di sostegno saranno in ferro tubolare zincato, con cappellotto in gomma alla sommità e spinotto di ancoraggio alla base.

