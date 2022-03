No alla guerra, desiderio di pace: «Tacciano le armi, in Ucraina e nel mondo»

L'intervista al professor Pazzagli

TERMOLI. Incontro sulla pace e contro la guerra nei locali della chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Termoli, sotto le insegne di Pax Christi

Un incontro importante, quello al Sacro Cuore di Gesù. Uno slogan potente: "Tacciano le armi, in Ucraina e nel mondo”. Il convegno si è tenuto alla presenza di don Silvio Piccoli, parroco della chiesa del Sacro Cuore; Antonio De Lellis esponente Pax Christi e il professore Rossano Pazzagli, docente di storia presso l’Università degli studi del Molise, dopo l'appello alla politica "nonviolenta", condivisa assieme ad Azione Cattolica, Acli, Focolarini e Comunità Giovanni XXIII.

Un intervento profondo, che parte proprio da una frase che richiama l’animo di ciascuno di noi: "L’Italia dica no alla guerra e alle armi nucleari. Adesso”. Un messaggio forte, che invita ciascuno di noi ad interrogarsi sulla situazione storica che stiamo vivendo.

L’incontro era finalizzato a tenere alta la bandiera della pace, in questo momento di guerra. Parliamo di un conflitto alle porte dell’Europa che si sta consumando violentemente, a danno di civili, costretti a fuggire per cercare la salvezza.

In questa tavola rotonda, molto partecipativa -la sala era gremita di ospiti- si è affrontato il tema delicato del conflitto in Ucraina e cosa possiamo fare tutti noi, in questo momento difficile.

Prima le persone, che si trovano al primo posto in questa gerarchia, poi tutto il resto ed è proprio da qui che è partita la tavola rotonda di stasera. La domanda da cui è partito De Lellis: “Cosa avrebbe fatto Gesù in una situazione così? Cosa avrebbe fatto Gandhi? Cosa avrebbe fatto Martin Luther King? Cosa avrebbero fatto i maestri della non-violenza.

La vicenda attuale richiama anche gli eventi del passato, l’esodo dei profughi della Croazia e dell’Albania, che secoli fa vennero qui, per fuggire alla guerra scatenata dall’impero ottomano. Una storia che sembra ripetersi purtroppo.

Ma la stessa iniziativa porta con sé solo il desiderio di pace.

Galleria fotografica