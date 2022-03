«Di petrolio ce n'è tanto, gli aumenti causati solo da una speculazione folle»

L'intervista a Francesco Fiardi

TERMOLI. Chi lo conosce, da sempre, sa che non ha peli sulla lingua, dice quello che pensa e forse per questo, la sua più grande passione, la politica, l'ha vissuta più come regista fuori campo che come attore protagonista. Da poco più di due anni, era il 10 marzo 2020, all'avvio del lockdown, per una coincidenza evidente, ha dovuto lasciare lo storico presidio sul lungomare Nord, dove ha rifornito nel corso di decenni un numero immenso di veicoli.

Parliamo di Francesco Fiardi, imprenditore nel campo petrolifero. Di recente ha festeggiato i suoi primi 71 anni e gli abbiamo chiesto, vista la vasta esperienza nel settore di commentare quanto sta avvenendo "alla pompa", ossia col rincaro folle dei carburanti che sta pesando tantissimo sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla sostenibilità delle imprese.

Nel suo tipico e schietto costume dialettico, Fiardi non la manda a dire ed evidenzia come su ogni euro speso al distributore, i due terzi se ne vanno in accise e imposte, senza dimenticare che lo Stato guadagna anche sugli utili di Eni. Insomma, se si volesse dare un vero segnale a consumatori e aziende, basterebbe agire su queste due leve, sterilizzando il carico fiscale (o ammansirlo) e calmierare i prezzi delle stazioni di servizio italiane, per cominciare un processo concorrenziale che a cascata potrebbe indurre anche le multinazionali a calare i "cartellini" e abbandonare la logica del cartello, almeno in questa fase.