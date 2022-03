L’enorme cuore di Termoli: successo per la raccolta cibo per i randagi

TERMOLI. Ieri, per tutta la giornata, si è svolta presso il rivenditore Verì la raccolta alimentare per gli animali: l’obiettivo è dare un concreto aiuto agli angeli blu dell’Oipa che, tutti i giorni forniscono un pasto ai tanti randagi che, sfortunatamente vengono abbandonati sul territorio di Termoli e paesi limitrofi.

La popolazione ha risposto, come sempre, a gran voce, assicurando ai tanti animali che vivono per strada un pasto che riempia i loro stomaci. “La sezione di Termoli ringrazia i clienti tutti del punto vendita Verì che sempre ci accoglie con grande entusiasmo, il nostro rispetto e grazie è rivolto soprattutto ai tanti clienti, chi in anonimato, chi regalandoci una foto ,ieri partecipando alla raccolta alimentare per i nostri amici a 4 zampe, abbiamo riscontrato tanto entusiasmo e apprezzamento per il nostro volontariato dimostrando di conoscerci esprimendo fiducia per quello che facciamo tutti i giorni. Grazie dal team angeli blu della sezione di Termoli e dalle troppe orme che lascia il randagio lungo il cammino, da chi non ha voce grazie”.

Galleria fotografica