Tra tradizione e devozione: tornano gli altari di San Giuseppe

TERMOLI. Siamo ormai in prossimità della festa di San Giuseppe e come è noto per questo evento, a Termoli ma non solo anche in altre località nel Molise, c’è la tradizione antica di allestire in onore di San Giuseppe, gli Altari addobbati e la tavola con ogni sorta di cibo per ricordare la sacra famiglia che nella fattispecie ricorda la figura del Padre San Giuseppe, Maria ( La Madonna) la madre e il bambin Gesù, i cosiddetti “Vetère de San Giuseppe.

Noi abbiamo cercato di capire non essendoci come nelle edizioni scorse un manifesto comune, questo purtroppo dovuto ancora all’incertezze post ma anche durante ancora pandemia, ricordiamo che il governo ha deliberato che la fine dello stato di emergenza Covid partirà dal 31 Marzo p.v. Gli Altari o se preferite li chiamiamo per tradizione “Vetère” che sicuramente vedremo allestiti sono: Quello della Parrocchia Santa Maria degli Angeli che verrà allestito presso il Salone Parrocchiale “Giovanni Paolo II° e sarà visitabile già da giovedì 17 Marzo dalle 16 alle 20,00 mentre alle 19,00 si reciterà il Rosario con questi orari e modalità anche venerdì 18, Sabato 19.

Domenica 20 Marzo dalle 08 alle 13 e poi dalle 16 fino alla fine della celebrazione. Durante la visita si potrà contribuire con la raccolta pro Caritas con tovagliolini, carta igienica, rotoloni da cucina, fazzolettini per il naso. Avremo anche ‘U Vetere presso la torretta belvedere all’ingresso del Borgo lato via Duomo, allestito dal gruppo Folklorico Marinaro ‘A Shcaffette da Venerdì 18 a Sabato 19 visitabile, il Presidente Domenico Senese assieme ad un altro storico fondatore del gruppo Antonio Mucci ci hanno tenuto a far sapere che: ”Quest’ anno non allestiremo la tavola di cibi non cotti come per gli altri anni ,ma metteremo i gli elementi più significativi in visione per la problematica Covid ancora in atto visto che lo stato di emergenza terminerà il 31 p.v.”

Altri altari in piazza Mercato le sorelle Russo, in via Vescovo Pitirro di fronte alla Cattedrale si rinnova la tradizione con la storica famiglia Cicchino. Poi la signora Vittoria D’Angelo in vico San Pietro, la classica piccola finestra in vico IV° Duomo alle spalle della Cattedrale dalla signora Lucia Marinaro, ma qualcosa è in programma anche sopra il palazzo vescovile, nella sala dove era stata già allestita in passato una mostra il Sogno di San Giuseppe, anche qui dovranno essere rispettate le norme anticovid, non potrà essere distribuito come in passato cibo che ricorda la tradizione, si entrerà scaglionati e con mascherina. Per il momento questi sono i Vetère che verranno allestiti ufficialmente, poi se ce ne comunicheranno altri sarà nostra premura portarli alla vostra conoscenza.

Galleria fotografica