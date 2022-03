La cucina termolese e molisana sbarca a Miami: il sogno di Roberto Consiglio

TERMOLI-MIAMI. In momenti di instabilità finanziaria, tra pandemie, guerre ed altre situazioni non certo che ti fanno stare sereno, sentire un amico termolese che sta vivendo un momento professionale anche se per farlo ha dovuto andare oltreoceano precisamente a Miami negli States, che apre un locale dedito alla ristorazione, come quello che temporaneamente ha lasciato qui nella nostra città , e scoprire che le cose stanno andando alla grande, non può che farci immenso piacere.

Stiamo parlando di Roberto Consiglio, titolare con la sua famiglia del noto e avviatissimo ristorante in Via Adriatica “Opera 2“. Da un mesetto circa Roberto assieme a sua moglie Tiffany e i loro due figlioli Gianmaria e Cristian sono partiti con Termoli nel cuore alla conquista dell’America, mentre a Termoli ci sono a tenere viva la tradizione gastronomica del locale termolese i suoi genitori ed i suoi soci amici Francesco, Anna e Nicola, i suoi carissimi amici d’infanzia che stanno collaborando con lui in attesa del suo rientro.

Ma in questo momento ci ha detto Roberto in un nostro colloquio via whatsApp quando in America erano le 21,00 e a Termoli era notte fonda le 03,00 del quasi mattino. Un bel pour parler e dal tono della sua voce si notava la sua serenità e gioia, di essere li a far conoscere agli americani anche italiani nati li che davvero si fanno spesso la domanda: ”Ma il Molise esiste davvero?” Roberto è partito con questa idea missione di farci conoscere non solo attraverso il cibo , ma anche con foto racconti che caratterizzano Termoli e il Molise, io mi ha detto penso di essere stato il primo a far conoscere agli americani il “Caciocavallo impiccato“, lui gli ha fatto conoscere la Pampanella, ha messo un disegno gigantografia del borgo vecchio di Termoli, e i clienti che vanno al suo locale dove campeggia oltre alla scritta Opera Ristorante , anche quella che dice “Autentica Passione italiana”.

Quando vengono a mangiare i clienti ci dice Roberto, vogliono sapere dove si trova Termoli, il Molise, se è lontana da Roma, insomma potrebbe essere una ottima pubblicità per Termoli e il Molise stesso , io e il mio socio qui anche lui di Termoli e i nostri collaboratori ce la mettiamo tutta per far apprezzare non solo la nostra tradizione a tavola quando mangiano il nostro brodetto ci riconsegnano i piatti lucidi quasi pronti per essere riutilizzati, insomma Termoli e il Molise a Miami sta andando forte con Opera2 Ristorante di Roberto Consiglio e soci alla fine della nostra chiacchierata Roberto ci ha detto:” Io rientrerò a Termoli per L 'Opera 1 è un grande orgoglio per noi aver esportato il nostro ristorante negli Stati Uniti grazie all’appoggio dei miei soci in America che hanno creduto nel mio progetto.” E noi siamo orgogliosi come termolesi per quello che hai fatto in nome della nostra città e l’ultima parola proveniente dall’altro capo del mondo è stata “Forza Termoli“.

