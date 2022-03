Heal the world, l'ora della pace vissuta in piazza Monumento

Manifestazione in piazza Monumento

TERMOLI. Sulle note di Heal the world gli alunni della primaria Bernacchia sugli scudi oggi in piazza Monumento, scudi di pace, per preservare orizzonti dell'umanità in queste folli settimane che stiamo vivendo.

I bambini della scuola primaria dell'istituto comprensivo Oddo Bernacchia, plessi Principe di Piemonte e Pantano Basso, in piazza Monumento con cartelle, bandiere, colori dell'Ucraina, musica, canzoni e poesie inneggianti alla pace.

Chi l'avrebbe detto, solo poche settimane fa, si torna a manifestare per un traguardo che sembrava ormai consolidato nella contrapposizione tra due blocchi, tra due visioni del mondo. Purtroppo, anche questa generazione in erba conosce, attraverso i media, gli effetti sulla vita quotidiana, i timori e anche incontri speciali, come quelli vissuti oggi, la follia dell'uomo.

"Un'ora per la pace", è questa l'iniziativa messa in campo dalla scuola, alla presenza del sindaco Roberti, dell'assessore Ciciola, con la collaborazione della Misericordia di Termoli, come sottolineato anche dalla dirigente Rosanna Scrascia, nel messaggio diffuso a piccoli e anche a genitori e cittadini. Una presa di posizione candida e innocente, così come gli scolari vedrebbero o meglio, vorrebbero vedere la società odierna, ma con grinta nell'affermare i pensieri di pace, che hanno emozionato anche una famiglia ucraina accolta a Termoli e i cui figli hanno partecipato a questa rappresentazione di civiltà.

Presenti anche le forze dell'ordine, con Polizia e Carabinieri.

Termolionline ha seguito in diretta gran parte della manifestazione.

Galleria fotografica