“Superato ogni limite. non possiamo più sopportare questa umiliazione”

CAMPOBASSO. “In queste condizioni disastrose e umilianti il Molise non è mai stato!

Politicanti falliti e partiti politici di governo nazionale e locale hanno fallito portando il Molise in un baratro!

Eppure riceviamo circa 800.000.000 di euro annuì dal SSN e abbiamo circa 600.000.000 di euro di debiti.

Abbiamo avuto finanziato circa 11.000.000 per realizzare un punto COVID e sono riusciti a non costituirlo, nonostante la disponibilità di strutture sanitarie come Larino!

Il Molise, unica regione a non avere un ospedale COVID.

Abbiamo avuto 600 decessi per COVID gran parte dei quali evitabili con una sana gestione della sanità ordinaria ed emergenziale!

Invece sono stati chiusi reparti!

Non abbiamo primari ne’ medici!

Mancano infermieri!

Evidente lo sfascio della sanità pubblica.

E’ altresì evidente la crescita della sanità privata con i nostri soldi e i nostri posti letto!

Evidente anche la somma di 25.000.000 di euro annuì di extra bugdet regalati, indebitamente, alla sanità privata! Una vera e propria linea di credito messa arbitrariamente a disposizione, dai politicanti locali, in favore delle aziendale sanitarie private che operano così senza alcun tetto di spesa e senza alcun rischio imprenditoriale! E ciò nonostante la Cassazione e la Corte dei Conti abbiano stabilito che tali somme non andavano e non vanno pagate!

Praticamente una miniera d’oro per i privati e fondi di investimento anonimi! AssistitI sempre dai soliti consulenti!

Mentre per il popolo molisano solo debiti e pezze al culo!

Eppure il presidente-commissario ha avuto il coraggio di affermare,pubblicamente e senza vergogna, che il sistema sanitario molisano ha retto alle diverse ondate pandemiche!

Chiedo a chiunque abbia un minimo di coscienza:

con 600 morti per Covid si possono affermare queste falsità?

Perché per decenni politicanti falliti e dirigenti, influenzati da consulenti di aziende, hanno potuto regalare centinaia di milioni di euro ai soliti privati e oggi a società anonime?

La Procura della Repubblica perché e’ rimasta silente in tutti questi anni nonostante la presa di posizione della Corte dei Conti e le decisioni della Cassazione?

E perché oggi la Procura ha deciso di nominare dei consulenti del San Pio di Benevento per verificare quanto da noi denunciato contro un sistema sanitario la cui dirigenza non solo ha operato in tale ospedale ma viene dalla Campania?

In un paese civile tutto questo non accadrebbe ne può ancora essere tollerato?

Il limite della pazienza e’ stato abbondantemente superato!

Riprendiamoci ciò che è nostro

Richiediamo indietro ai privati tutti i soldi regalati, indebitamente, come extra bugdet!

Riprendiamoci i nostri posti letto!

Riapriamo i reparti nei pubblici ospedali!

Assumiamo primari e medici!

Assumiamo infermieri!

Ricostituiamo l’offerta sanitaria molisana pubblica!

Ridiamo dignità al nostro Molise!

Riprendiamoci la nostra dignità!

È possibile!

Il Molise, parte civile, reagisca e agisca!”. Lo scrive l’avvocato Vincenzo Iacovino.