Kerigma e Vangeli apocrifi: incontri di formazione a Petacciato

PETACCIATO. La comunità di Petacciato investe sulla formazione degli adulti. In tempo di quaresima è in programma una serie di tre incontri sul Kerigma e vangeli apocrifi. Don Antonio Sabetta a Petacciato tratterà del cuore della fede creduta: passione - morte - discesa agli inferi e Resurrezione di Gesù; Don Mario Colavita, parroco di Petacciato, aiuterà a rileggere alcuni personaggi che la tradizione apocrifa ha consacrato santo nella devozione popolare come: la Veronica, il ladrone buono san Disma, San Longino e perfino Claudia Procula e Pilato (santi per la chiesa copta). Gli incontri si svolgeranno in tre mercoledì di marzo (16, 23 e 30) alle 18.30 nella chiesa di San Rocco a Petacciato.





