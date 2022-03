«Morto da eroe assieme ai suoi colleghi», sempre vivo il ricordo di Giulio Rivera

Per non dimenticare

Per non dimenticare mer 16 marzo 2022

La commemorazione a Guglionesi

GUGLIONESI. 16 marzo 1978, una pagina di storia nera che ha segnato e stravolto non solo l’Italia intera ma anche tutta la comunità di Guglionesi.

Guglionesi quel giovedì di 44 anni fa, pianse un suo figlio, un suo fratello, Giulio Rivera, agente della scorta di Aldo Moro, ucciso brutalmente dalle Brigate Rosse. Un giovane strappato troppo presto a questa terra.

Morto da eroe insieme agli altri colleghi della scorta dell’onorevole Moro.

Guglionesi, ogni 16 marzo, lo ricorda. In silenzio. Un silenzio che, a volte, diventa surreale tanto da far catapultare i presenti a quel giorno funesto. Dove tutto è cambiato. Sia in paese che nella famiglia Rivera.

L’amministrazione Bellotti ha reso omaggio al giovane Giulio, deponendo una corona di fiori sulla sua tomba nel cimitero comunale, accompagnati dagli alunni delle classi seconde e terze medie che, diretti dal professore Nese, hanno suonato il “Silenzio”, l’inno di Mameli e la Canzone del Piave.

Un momento di commozione che ha toccato tutti, seguito poi dalla benedizione del cappellano della Polizia di Stato.

Il primo dirigente Maurizio Liberatore della sezione anticrimine della Questura di Campobasso ha voluto ricordare quanto sia importante ricordare e tramandare questo momento, “è un momento significativo e di grande importanza. Ricordo sempre, come mi è stato insegnato, che per fare questo lavoro la memoria è importante e, vi assicuro che vedere queste divise che cadono per la difesa delle istituzioni, per la difesa dei più deboli, lascia sempre un grande solco nel cuore. Quindi, la memoria per i giovani, per le famiglie, per tutta la nazione è di fondamentale importanza perché possiamo raccogliere quegli elementi che ci possono consentire di continuare a fare il nostro dovere di cittadini, di padri di famiglia e, lasciare, possibilmente, sempre un mondo migliore. Questo è fondamentale. Quindi, ricordare, assolutamente, sempre”.

Ricordare Giulio Rivera significa ricordare chi, come lui, ha messo il bene dell’altro prima di sé stesso, e nelle parole del sindaco Bellotti riecheggiano proprio queste parole, “oggi i nomi degli agenti uccisi devono riecheggiare in tutti i luoghi e anche fra i giovani e nelle scuole. Questi sono esempi da condividere, soprattutto, con le giovani generazioni che non hanno vissuto quei tragici anni ma che hanno il diritto e il dovere di conoscere”.

Galleria fotografica