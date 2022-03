Ricostruzione al palo, «La gente è delusa, vuole tornare nelle loro case»

Post sisma 2018

MONTECILFONE. Diversi sindaci presenti ieri mattina nella sala della comunità di Montecilfone, dove è stata presentata l’opportunità per i comuni al di sotto dei 5mila residenti di utilizzare il cosiddetto sisma bonus, legato al 110%. Un incontro di natura tecnica, con la società M3S Spa, che ha scelto di lavorare nel Centro-Sud, ma venuto nel day after della conferma di Donato Toma come commissario straordinario alla ricostruzione per il terremoto 2018.

Presente ai lavori, oltre al presidente della Provincia Francesco Roberti, i primi cittadini di Montecilfone Giorgio Manes, di Tavenna Paolo Cirulli, di Guglionesi Mario Bellotti, il vice sindaco di Montefalcone Gigino D’Angelo, che ha parlato anche su delega di Pino Puchetti, bloccato dal Covid a Larino.

Numerosi i tecnici provenienti dal territorio, così come i cittadini, mentre a rappresentare la struttura commissariale c’era il responsabile Giuseppe Cutone. Manes e Bellotti non l’hanno certo mandata a dire e, nel sottolineare la conferma dell’incarico a Toma, hanno chiesto concretezza e incisività nell’azione ricostruttiva, fin qui caratterizzata da inerzia assoluta (o quasi).

