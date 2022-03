Italia Viva: «Emendamenti a favore delle categorie nel decreto Sostegni Ter»

In aula mer 16 marzo 2022

ROMA. «Grazie all’impegno del Gruppo parlamentare di Italia Viva, sono stati approvati diversi emendamenti al decreto Sostegni Ter a supporto di alcune delle categorie più colpite dal periodo complesso che stiamo attraversando per dinamiche nazionali ed internazionali.

In particolare, voglio dare attenzione alla sospensione dell’Iva e delle ritenute per quelle attività economiche che sono state chiuse nel periodo di restrizioni della pandemia. Chi ha fatto esperienza di settimane di seria difficoltà ora potrà beneficiare di quei supporti necessari a garantire una risposta solida di ripresa e una programmazione per i prossimi mesi di spesa».

«Tra gli altri, un altro degli emendamenti cruciali è stato quello volto a calmierare i prezzi dei materiali e delle strumentazioni per i cantieri edili. Questa misura garantirà il contenimento dei costi per favorire la ripresa di un settore cruciale per lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese».

«Come Italia Viva, siamo orgogliosi di quanto ottenuto e continueremo a lavorare per garantire una veloce e strutturale ripresa insieme al sostegno necessario per chi ne avrà bisogno. Nonostante i mesi difficili alle spalle, siamo ora fiduciosi che si apra una finestra importante di opportunità», ci ha riferito la parlamentare molisana Giusy Occhionero.