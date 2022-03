La gestione della sanità non soddisfa, i sindacati tornano in piazza

TERMOLI. Parti sociali e sigle sindacali del settore sanità non sono affatto soddisfatte dagli ultimi provvedimenti assunti in ambito regionale e annunciano un nuovo presidio di protesta.

«Le Federazioni Nazionali di FP CGIL, FP CISL e UIL FPL hanno proclamato per il giorno 25 marzo una Giornata Nazionale di Mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità e delle Funzioni Locali per protestare contro la scarsità di risorse per il rinnovo dei contratti nazionali, la mancata valorizzazione della professionalità del personale e l’assenza di un piano straordinario di assunzioni per la Sanità e le Funzioni Locali.

Le Federazioni FP CGIL Molise, FP CISL Molise e UIL FPL Molise nell’aderire a tale Giornata Nazionale di Mobilitazione comunicano, con la presente, che il giorno 25 marzo 2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 terranno un presidio di protesta dinanzi la Prefettura di Campobasso.

In sede di presidio saranno rispettate le distanze di sicurezza e le regole previste dalla normativa vigente in materia di contenimento della pandemia e il numero dei partecipanti non supererà le dieci unità. Si chiede, compatibilmente con gli impegni della Spett.le Prefettura, e durante lo svolgimento del presidio, di essere ricevuti dal Prefetto o suo delegato».