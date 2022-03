Segretari comunali, novità in arrivo col Pnrr

I Segretari comunali e provinciali sono 'centrali' nel funzionamento degli enti locali. Assicurano la direzione apicale degli uffici nel rispetto della legalità. Per ciò stesso, sostenerne il lavoro vuol dire garantire servizi efficienti ai cittadini. Ora c'è una ricetta per arruolare tale categoria nei progetti del Pnrr. Essa è contenuta nell'emendamento al d.l. 'Sostegni-ter' n. 4/2022 sostenuto dal Governo: 'turnover' al 120% e possibilità per i neo- assunti (iscritti, dopo aver superato il corso-concorso, nella fascia iniziale di accesso in carriera, fascia C), di diventare titolari di sedi (singole o convenzionate, fino a 5mila ab.) in caso di vacanza e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta. Tale 'chance' è prevista per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili a 12. La Commissione bilancio del Senato ha provveduto in proposito, con un emendamento, nel testo riformulato su indicazione del Ministero dell'interno. Le modifiche volute ampliano le dimensioni del 'turnover' di cui la categoria potrà beneficiare: le nuove assunzioni saranno infatti autorizzate per un numero di unità pari al 120% di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. In pratica saranno assunti più Segretari di quelli pensionatisi, mentre ad oggi il 'turnover' era fermo al 100%. L'obiettivo è quello di incrementare gli organici delle fasce professionali in servizio nei mini-Comuni che - in definitiva - sono gli enti più in difficoltà con i progetti del Pnrr. Come si ricorderà, al fine di ovviare alla carenza di Segretari di fascia C, il d.l. n. 162/2019 aveva consentito ai dipendenti comunali di ruolo, purché in possesso dei requisiti per accedere al concorso, di essere nominati vice-segretari nelle sedi fino a 5.000 ab.; o, se convenzionate, fino a 10.000. Ma così facendo aveva precluso tale possibilità ai vincitori di concorso iscritti in fascia C che, a legislazione vigente, avrebbero potuto accedere solo a sedi di segreteria, singole o associate, con popolazione complessiva fino a 3.000 ab. Di qui la soluzione individuata con l'emendamento che apre le porte dei Comuni fino a 5.000 abitanti ai segretari di fascia C.

L'emenda in questione prevede concorsi più rapidi dal 2023 e fino al 2026, nel senso che la durata del corso-concorso si riduce da 6 a 4 mesi, consente di allungare - da 2 a 4 mesi - il periodo di formazione sul campo con tirocinio pratico presso uno o più Comuni. Infine si prevede che una quota pari al 50% dei posti a concorso possa essere riservata ai vicesegretari ed ai dipendenti delle Pubbliche amministrazioni in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei Segretari. A tal fine sarà prevista un'anzianità di servizio di almeno 5 anni in posizioni funzionali per cui è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Appare evidente - lo si ripete - che, con la norma inserita nel decreto 'Sostegni-ter', si è intervenuti rispetto alla forte carenza di questa figura, ritenuta strategica anche per l'attuazione del Pnrr.

Proprio sulla riforma del Tuel (ne abbiamo scritto di recente su questa testata), che parrebbe ancora di fatto ferma al palo, si è registrato un 'botta e risposta' tra il Presidente dell'Upi de Pascale ed il Sottosegretario Scalfarotto che, assieme al Ministro Lamorgese, ha in mano il dossier del nuovo Testo unico. De Pascale ha chiesto al Governo di accelerare sulla riforma "per dare alle Province una nuova 'governance' in grado di restituire forza ai territori". In effetti c'è preoccupazione che si continui a rinviare la dèbita opera di revisione da avviare soprattutto per rivedere la normativa sulle Province. A tale proposito la categoria chiede di portare, quanto prima, in Consiglio dei ministri il testo elaborato dagli Interni, in modo che quest'ultimo possa essere approvato prima della fine della legislatura. Insomma è necessario procedere ad un tagliando di un Tuel che oramai è giunto a 22 anni dalla sua entrata in vigore. Alla luce delle novità che stanno verificandosi è bene assicurarsi di fornire agli enti tutte le risorse normative e strategiche per far fronte alle nuove sfide sociali ed economiche che occorre fronteggiare.

Claudio de Luca