Donne, disabilità e lavoro: le battaglie quotidiane

GUGLIONESI. Donne, disabilità e lavoro. Sul futuro della condizione femminile diversamente abile è stato incentrato l’incontro-dibattito organizzato a Guglionesi, sabato scorso. Impegnati il locale circolo, assieme al Pd Molise e al dipartimento delle Pari Opportunità, nell’evidenziare le difficoltà contro le quali si trovano ragazze e adulte a combattere nel corso della loro quotidianità. L'incontro si è aperto con le testimonianze di alcune donne ucraine che stanno affrontando un momento buoi della storia internazionale. Non era possibile svolgere un dibattito incentrato sulle donne senza rivolgere un pensiero a tutte le donne ucraine che stanno combattendo con forza e tenacia per difendere il loro paese e le loro famiglie e a tutte le donne russe che stanno protestando con forza contro la guerra che si sta svolgendo in questi giorni. Nel corso del dibattito si è sottolineato più volte l'importanza di creare una "cultura alla parità" intesa come parità di opportunità, di prospettive ma soprattutto di dignità. Il confronto è stato moderato da Anna Saracino, con interventi di Annamaria Becci, vice segretaria del circolo Pd di Guglionesi, Andrea Catizone, responsabile del dipartimento Pari Opportunità di Ali Autonomie; Laura Venittelli, presidente dell’associazione "Casa dei Diritti", Laura Coccia - già parlamentare della XVII legislatura, Tina De Michele, presidente della Consulta sulla disabilità, Vittorino Facciolla, segretario regionale Pd Molise.

Nei diversi interventi è emerso quanto per una persona con disabilità e ancor di più una donna con disabilità sia difficile accedere al mondo del lavoro e sia complicato avere le stesse opportunità che vengono date agli altri. Purtroppo le statistiche ci dicono che sono ancora troppe le donne con disabilità che non lavorano e che subiscono violenze sia fisiche che psicologiche. È importante ricordare che le difficoltà nell'affrontare anche le semplici attività quotidiane non sono riscontrate solo dalla donna con disabilità ma anche dal suo caregiver che nel 99 per cento dei casi è donna e che si trova a dover fare delle scelte per poter assicurare cure e assistenza dignitose al suo familiare. Altro aspetto su cui si è posta l'attenzione è la presenza ancora di troppi tabù quando si pensa e si parla delle persone con disabilità. Troppo spesso si continua a parlare di queste persone come eterni bambini che quindi non possono vivere le stesse esperienze dei cosiddetti "normodotati". Ad esempio, non si parla mai, quando si tratta di donne con disabilità di maternità, come se quest'ultime non avessero questo desiderio. Inoltre, nel momento in cui quest'ultime esprimono il desiderio di diventare madri e lo realizzano vengono additate come delle pazze e incoscienti. Ciò invece, non avviene nel caso degli uomini con disabilità. Infatti, nel caso in cui un uomo disabile diventa padre, questo, viene visto come un vero uomo che "nonostante tutto" è riuscito a generare una vita. Quando si parla delle persone con disabilità si parla ancora troppo poco del loro ruolo nella società, perché purtroppo vengono ancora visti non come soggetti attivi del mondo ma come soggetti da assistere solamente. Tutto ciò a discapito del principio di autodeterminazione di ogni individuo.

Questi sono solo gli spunti di riflessione che sono venuti fuori nel corso del dibattito conclusosi con la voglia di fare qualcosa. La strada da percorrere per raggiungere una reale inclusione nel mondo e nella nostra regione è ancora tanta, ma siamo sicuri che con proposte concrete, con il confronto e con la volontà e la tenacia si possa raggiungere tale obiettivo.

Galleria fotografica