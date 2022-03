«Grazie a tutti coloro che stanno dando una mano al popolo ucraino»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Carabinieri in congedo di Santa Croce col presidente Rocco Fiorilli e Nicola Bitri (Ordine Magico Italiano) ringraziano tutti coloro che si sono adoperati e si stanno adoperando per la raccolta di beni in favore del popolo ucraino. «In questi giorni, in cui l'incubo pandemia da SarsCov2 sembrava scemare, siamo piombati in un nuovo e terribile incubo, quello della guerra tra Davide e Golia, la Russia di Putin e l'Ucraina di Zelensky. Donne, bambini, anziani, disabili, uomini e donne fragili ed indifesi che cercano di scappare dalla loro terra, l'Ucraina, in cerca di pace mentre mariti, figli, padri restano a combattere per la libertà.

In tutto ciò l'Italia, il Molise e due piccole realtà associative del Basso Molise, l'Ordine Magico Italiano e la Rgpt tra Carabinieri in Congedo di Santa Croce di Magliano, stanno facendo la loro piccola parte per cercare di aiutare questa popolazione in fuga e grazie alla Provincia “San Michele Arcangelo” dei Frati Minori Francescani di Puglia e Molise, queste due associazioni sono riuscite ad aprire un corridoio di aiuti umanitari per far arrivare beni di prima necessità fino ai campi profughi ai confini tra la Romania e l'Ucraina. Ringraziamo i tanti cittadini di Santa Croce di Magliano, di Campomarino e dei paesi limitrofi che con generosità ed altruismo stanno consegnando quotidianamente beni di prima necessità. Ringraziamenti di vero cuore alla ditta Miozza Pasquale e figli per aver subito dato la disponibilità dei suoi magazzini come luogo di deposito, all’architetto Giuseppe D’Uva che ha gentilmente dato la disponibilità di alcuni suoi garage a Campomarino per depositare i beni umanitari, alla direzione dello stabilimento Guala Closures di Termoli per aver gentilmente fornito il materiale da imballaggio e alla ditta Caringella Auto nella persona di Raffaele che ha messo a disposizione un furgone per effettuare il trasporto dei beni tra i vari depositi locali. Infine un ringraziamento enorme va a tutti i volontari delle rispettive associazioni per il loro enorme contributo che stanno dando in questi giorni ed ai ragazzi della Rgpt tra Carabinieri in Congedo di Portocannone per il loro aiuto».