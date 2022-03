Allarme processionaria nella zona San Pietro: “Attenti a bambini e cani”

TERMOLI. Ci segnala un nostro amico lettore Andrea che nella zona San Pietro, c’è nelle vicinanze del campo sportivo ai piedi di alberi presenti una presenza corposa d’insetti cosiddetti “Processionarie” che soprattutto chi ha dei cani gli stessi potrebbero venendone a contatto avere seri problemi di salute causati dagli effetti urticanti che questo tipo d’insetto provoca se vengono ingeriti o inalati i peli dell’insetto . Nel caso di ingestione della processionaria da parte di un cane, il primo ed evidente sintomo è rappresentato dall'abbondante e improvvisa salivazione, seguita dal rigonfiamento della lingua che può portare addirittura al soffocamento. A causa della violenta infiammazione, se non s'interviene prontamente, i tessuti che compongono la lingua possono andare incontro a necrosi, con conseguente perdita di porzioni della stessa. Altri sintomi dell'avvenuto contatto con la processionaria sono la febbre, la perdita di vivacità, il rifiuto del cibo e la comparsa di vomito e diarrea emorragica. Risulta, pertanto, chiara l'importanza di rivolgersi immediatamente al proprio veterinario o a un pronto soccorso veterinario in caso di contatto con la processionaria, accertato o presunto che sia. Fra il 2016 e il 2017 in Italia si è verificato un vero e proprio allarme "processionaria del pino" a causa del moltiplicarsi di questi lepidotteri e per i conseguenti gravi danni apportati alla vegetazione, ma anche all'uomo e agli animali. Nel dettaglio, l'allarme è stato particolarmente sentito per i numerosi casi di morte verificatisi in diversi cani entrati in contatto con le larve di questo animale. Un problema dunque da non sottovalutare.

Galleria fotografica