‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’: Davide Di Santo presenta la sua ultima fatica

TERMOLI. Si intitola ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’ l’ultima fatica letteraria del giovane scrittore termolese Davide Di Santo. Il titolo, preso in prestito dagli ultimi versi dell’ultimo canto dell’Inferno di Dante, racconta una storia profonda, sofferta e quanto mai attuale.

La trama:

Maggie e Susy sono amiche del cuore fin dall'infanzia, si completano e si appoggiano l'un l'altra nell'affrontare il mondo. Crescono insieme e la vita le porta a innamorarsi di due fratelli: Marco e Giuseppe. La scoperta dell'amore, vissuto fianco a fianco, è una delle esperienze più importanti della vita delle ragazze. Tutto sembra perfetto, l'amore cresce, il rapporto tra i quattro è naturale, è quotidianità, è felicità, è famiglia. Fino al giorno in cui un incidente distrugge tutto, mandando in frantumi ogni cosa. Giuseppe elabora il lutto nel peggiore dei modi. Con Maggie e Susy si rivela per quello che è davvero, mostrando la sua vera natura, fino a rendere la loro vita un vero inferno. Ma l'unione delle due donne è forte e sincera, insieme uniranno le forze per combattere e difendersi, fino al colpo di scena finale. E quindi uscimmo a riveder le stelle, con il suo stile fresco e giovane, affronta una tematica urgente e attuale come quella della violenza sulle donne, da un punto di vista spesso sottovalutato: la forza e la solidarietà tra le donne stesse che, insieme, unite e determinate, possono fare la differenza e affrontare tutto, per poi rinascere.

Il libro sarà presentato il 17 marzo alle ore 16 nella sala consiliare del Comune di Termoli, nel totale rispetto delle normative anti-Covid.

