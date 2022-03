Depuratore, Roberti a Di Michele: “Intervento a doppia sicurezza secondo normativa”

TERMOLI. "Il consigliere Di Michele, con l’ansia di dover rispolverare la sua esistenza politica, si addentra in un argomento quale la delocalizzazione del depuratore del porto affermando che tale opera non comporta lo spostamento dell’impianto di depurazione fognaria, poiché in quell’area verrà ubicato un gruppo di pompaggio il quale provvederà ad inviare i liquami presso il depuratore del Comune di Termoli presente nell’area consortile del consorzio industriale della Valle del Biferno.

E’ del tutto evidente che il suo intervento ha il solo scopo di fomentare sterili polemiche, senza apportare alcuna novità sotto l’aspetto tecnico di cui si guarda bene nell’addentrarsi.

Basterrebbe, da amministratore, sapere che esistono già impianti di sollevamento in varie zone della città, non per ultimo quello realizzato al parco comunale che non solo è servito per alleggerire il carico dei liquami che confluiscono all’attuale depuratore del porto, ma ha consentito nuovi allacci fognari bloccati da tanto tempo per le criticità già note a tutti.

Dunque, a seguito dell’interrogazione, si rassicura il presentatore che il sistema prevede un impianto a doppia sicurezza, ed è del tutto evidente che l’intervento sarà realizzato secondo le normative vigenti.

In risposta alle sue sterili critiche nei confronti dell’amministrazione comunale, definita in maniera sarcastica, il governo dei migliori, possiamo affermare senza ombra di smentita che non alberga in noi tale presunzione, viceversa il governo dei migliori rimane chi avrebbe immaginato di contenere il Covid con i banchi a rotelle rilanciando l’economia con i monopattini elettrici”. Ha dichiarato il sindaco di Termoli Francesco Roberti.