Montenero, il termolese Fabio Del grande nuovo segretario comunale

MONTENERO DI BISACCIA. Da ieri mattina il Comune di Montenero di Bisaccia ha un nuovo Segretario: si tratta del dott. Fabio Del Grande, di Termoli.

“Ieri mattina – dichiara il sindaco Simona Contucci – abbiamo dato il benvenuto al nuovo Segretario Comunale, il dott. Fabio Del Grande.

Si tratta indubbiamente di un’ottima notizia per il nostro Comune e per la nostra Amministrazione, prima di tutto perché Del Grande annovera una lunga e importante esperienza in questo settore e gode di grande stima da parte di colleghi e amministratori, ma anche perché colmiamo finalmente un vuoto che si faceva sentire da tempo, superando le note difficoltà causate da un’oggettiva carenza di queste speciali figure professionali.

Siamo quindi molto orgogliosi di averlo qui con noi – considerando anche che Montenero è il paese di origine del papà del dott. Del Grande – e siamo certi che da questo momento potremo dare il giusto impulso alle questioni più importanti che stanno a cuore a tutti noi, per il bene di Montenero e dei nostri concittadini”.