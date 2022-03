Sul depuratore il Movimento 5 Stelle presenta una interrogazione

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle solleva una polemica vibrante su uno dei progetti maggiormente attesi in città, quello che vedrà la delocalizzazione del depuratore del porto. Trasferimento che, però, secondo i pentastellati, sarebbe solo parziale.

«Molti non lo sanno, ma il governo dei migliori ce lo abbiamo a Termoli. Quatti, quatti, zitti, zitti, fanno i fatti e poi li comunicano dimenticando che i loro 7.654 voti non rappresentano tutta la città che di abitanti ne ha circa 33mila e che l’opposizione unita rappresenta tanti cittadini quanti la maggioranza in assise. Ma questa è una questione di cultura politica, di democrazia, di partecipazione, di rappresentanza che a lungo andare paga.

Quella di Roberti è un’amministrazione blindata, così è stata sin da subito, rammentiamo ancora quando al nostro esordio non riuscivamo ad accedere al protocollo informatico comunale e abbiamo dovuto scrivere tra gli altri all’Anac e al Prefetto affinché venisse sbloccata la situazione, ma nel prosieguo le cose non sono andate meglio. Richieste di accesso agli atti rimaste inevase, convocazione commissioni che da un eccesso sono passate ad un altro, da essere convocate con cadenza settimanale (tranne la III che da sempre viene convocata episodicamente come se l’urbanistica non avesse motivo di esistere) oggi si convocavano sporadicamente e ci riferiamo in particolare sempre alla 3^ (urbanistica), alla 4^ (lavori pubblici) e alla 5^ (ambiente) con detrimento per i cittadini che vengono a conoscenza delle questioni di interesse generale a cose fatte. Così è per tutto anche per una questione importante come il depuratore di Termoli. In IV commissione è stata affrontata la faccenda solo perché è necessario approvare il piano triennale. Nell’occasione su spiegazione dell’ingegner Bove, dirigente del settore, siamo venuti a conoscenza del progetto che di fatto non prevede una dislocazione totale del depuratore in quanto al porto restano le pompe che sono parte sostanziale per il funzionamento dell’impianto. 7 milioni di euro per avere comunque ancora le pompe lì al porto di Termoli.

Eppure Roberti con i suoi slogan propagandistici ci voleva fare una terrazza in quel posto. Dove la realizzerà a fianco sotto o sopra le pompe? L’interrogazione che abbiamo depositato non farà chiarezza perché ognuno risponde come vuole e si fa credere come è capace, ma i fatti sono quelli che contano e che le pompe del depuratore in base al progetto rimarranno lì è un fatto non opinabile. Il programma con il quale Roberti si è presentato alle elezioni, e le ha vinte, prevede nella sezione Lavori Pubblici e Trasporto al primo punto “Risolvere da subito il problema del depuratore”. Dopo tre anni di consiliatura e due estati trascorse il problema depuratore è ancora da risolvere definitivamente. Parole, parole, parole».

Nell’interrogazione, il gruppo M5S evidenzia che martedì scorso, 15 marzo, a seguito di riunione congiunta della 2^ e 4^ commissione consiliare, si è discusso della proposta di Consiglio comunale sull’elenco annuale dei lavori (2022) e programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024. Al punto 13 del piano triennale è riportata la dismissione e delocalizzazione del depuratore del porto.

«Chiediamo di conoscere l’indirizzo politico adottato da questa amministrazione per la delocalizzazione del depuratore. Altresì vogliamo sapere se in base al progetto favorito da questa amministrazione le pompe o altre parti dell’impianto rimarranno collocate nell’attuale sito del porto di Termoli, le conseguenze in caso di malfunzionamento delle pompe nel sito di collocamento, le motivazioni che hanno indotto la parte politica a non delocalizzare completamente tutto l’impianto».