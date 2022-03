Programmazione sanitaria, Toma incontra Ordini dei medici

CAMPOBASSO. Altra riunione, questa mattina a Palazzo Vitale, nel quadro della politica di ascolto e di concertazione con il territorio e gli stakeholder messa in campo dal presidente Toma, in qualità di commissario ad acta, per l’elaborazione della nuova programmazione sanitaria 2022-2024.

Il governatore Toma e il direttore generale della Salute Gallo hanno incontrato gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri delle province di Campobasso e Isernia.

Ribadite le posizioni già espresse nel corso dei precedenti incontri: intoccabilità dei servizi dell’attuale Rete ospedaliera con possibilità di potenziamento degli stessi, funzionale sinergia tra pubblico e privato senza inutili sovrapposizioni, processo di radicale trasformazione della medicina territoriale, ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

Toma ha anche chiarito che si sta procedendo a delineare il perimetro programmatorio della sanità molisana, cui dovrà fare seguito, necessariamente, la fase più propriamente operativa a cura dell’Azienda sanitaria regionale.