Dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato Casa dei Diritti diffida Toma sul Pos 2019-2021

TERMOLI. Se è vero che è stato lo stesso commissario-presidente Toma a dichiarare che il nuovo Pos 2022-2024 sarà frutto di concertazione col territorio, c’è chi alla politica degli annunci non ci crede affatto e sulla scorta dei continui confronti avuti in sede giudiziaria amministrativa, sul Pos 2019-2021 e sul servizio di Emodinamica, per intenderci.

Parliamo della Casa dei Diritti (e del Comune di Guglionesi), che attraverso l’avvocato Rita Matticoli ha diffidato la struttura commissariale a rispettare il dettato dell’ordinanza dei giudici di Palazzo Spada. «Trasmettendo l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1164/2022 pubblicata l'11.03.2022 nella quale viene rappresentato quanto segue: "...Considerata la pur apprezzabile, in ragione degli interessi coinvolti, esigenza cautelare rappresentata dalla parte appellante, connessa alla assenza, nel Pos approvato con i provvedimenti impugnati in primo grado, non confutata con condivisibili argomenti dalle parti resistenti, di idonee misure organizzative ed operative finalizzate a fronteggiare, secondo criteri di efficienza e di tempestività, il verificarsi di episodi potenzialmente letali, sollecitando l'attenta considerazione del relativo bisogni assistenziale da parte dell'amministrazione, nell'esercizio del compito ad essa spettante di individuare le misure più opportune a tutela del diritto alla salute della collettività, nell'ambito del procedimento approvativo del Pos relativo al triennio 2022/2024; che in conclusione, ferme restando le su esposte " raccomandazioni", l'ordinanza gravata appare allo stato immune da censure, tenuto conto oltre che della vista natura programmatoria del Piano, della circostanza che il Pos2019-2021 non è più vigente..."; preso atto che dal contenuto dell'ordinanza così come sopra trascritta, appare esplicita la volontà dell'organo giudicante di voler recepire gli eccepiti profili di illegittimità del piano sanitario 2019/2021, in quanto carente delle idonee misure organizzative ed operative di salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini molisani, tanto da "sollecitare e raccomandare" all'Amministrazione competente l'adozione di dette misure in sede di redazione del successivo Pos 2022/2024; considerato inoltre che il Consiglio di Stato autorevolmente dichiara che il Pos 2019/2021 oggetto del contenzioso "non è più vigente", si diffida il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Molise, anche nella qualità di Presidente della Regione Molise, nonché il direttore generale dell'Asrem, in coerenza a quanto sopra indicato nell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1164/2022 pubblicata l'11.03.2022, ad astenersi dall'assumere qualsiasi provvedimento esecutivo che possa dare concreta attuazione del Piano Sanitario 2019/2021 in quanto allo stato non vigente».