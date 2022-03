Unione europea: utopia sempre più lontana

TERMOLI. Qual è il ruolo storico dell’Ue nel XXI secolo? In questi giorni di guerra in Ucraina i Paesi occidentali che “contano” e che si consultano reciprocamente sulla crisi sono Usa, Regno Unito, Francia e Germania. Il primo ministro britannico, fervente propugnatore del Brexit, convoca e dirige riunioni collegiali con il “Gruppo di Visegrad” (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia) e con le “Repubbliche baltiche” (Lettonia, Lituania, Estonia). Il ministro degli esteri italiano vola in Libia (ammesso che esista ancora), Qatar e Algeria, a cercare maggiori forniture energetiche. Immagino che il ministro degli esteri tedesco stia facendo la stessa cosa. Dov’è l’Unione europea?

In un mondo globalizzato, per contare occorre avere una taglia economica, demografica e territoriale a livello subcontinentale. L’Unione europea ha tutti e tre questi requisiti. Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, nel 2019 l’UE rappresentava la seconda economia planetaria, con 18,5 miliardi di $US di PIL; al primo posto c’erano gli USA, con 20,5 miliardi di $US, ed al terzo la Cina, con 13,1 miliardi di $US. L’UE ha 447 milioni di abitanti, gli Usa 333 milioni e la Cina 1.445 milioni. Gli Usa hanno una superficie di 9,8 milioni di km2, la Cina di 9,6 milioni di km2, l’Ue di 4,2 milioni di km2. Ciò nonostante l’Ue è un nano politico, a rimorchio degli USA, perché non è una federazione di Stati, come dovrebbe.

L’Ue non ha una costituzione; l’organo di indirizzo politico è il Consiglio europeo, formato dai capi di Stato e di governo; il potere legislativo è condiviso tra il Consiglio dell’Ue, formato dai ministri di tutti gli Stati UE, ed il Parlamento europeo, i cui componenti sono eletti in ogni Stato dell’Ue secondo sistemi elettorali diversi; il potere esecutivo è della Commissione europea, i cui membri sono designati dal Consiglio europeo. Le decisioni più importanti devono essere prese all’unanimità; quelle meno importanti a maggioranza qualificata; la BCE, governata da un Comitato esecutivo di sei membri, nominati anch’essi dal Consiglio europeo, governa l’euro e la politica finanziaria, ma solo di 19 Paesi, sui 27 che fanno parte dell’UE. Le politiche fiscali sono gelosamente custodite dai singoli Stati, alcuni dei quali (Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda, Malta, Cipro) praticano dumping fiscale a danno degli altri.

Nel 1957, con il Trattato di Roma, sei Paesi hanno fondato la Cee (Comunità economica europea): Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania Ovest. Nel 1973 hanno aderito Danimarca, Irlanda e Regno Unito; nel 1981 Grecia; nel 1986 Portogallo e Spagna. Quando nel 1992, con il Trattato di Maastricht, la Cee si è trasformata in Unione europea, gli Stati firmatari erano diventati dodici, ma la neocostituita UE aveva ed ha un’ossatura istituzionale macchinosa e fragile, basata sul consenso unanime dei governi degli Stati componenti. Un ulteriore ampliamento si è registrato nel 1995, con Austria, Finlandia e Svezia. Questo è niente rispetto alla grande “infornata” del 2004 (presidente della Commissione era Romano Prodi), quando sono entrati nell’UE in un colpo solo ben 10 Paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Nel 2007 si sono aggiunti Bulgaria e Romania; nel 2013 Croazia. L’assetto a 28 Paesi si è ridotto a 27, con l’uscita del Regno Unito nel 2020.

L’UE è diventata un organismo politico ed istituzionale non solo molto più grande che alle origini, ma specialmente più complesso e variegato, con differenze sistemiche e culturali notevolissime tra gli Stati componenti. Tale complessità potrebbe costituire una grande risorsa, se portata a sintesi superiore, ma ciò richiede importanti cessioni/condivisioni di potere da/tra Stati componenti e struttura federale: un Parlamento dell’Ue che sia l’unico detentore del potere legislativo federale; un esecutivo espresso dal Parlamento europeo; una Costituzione europea; l’identità dei servizi previdenziali e sociali e del sistema educativo; la messa in comune della ricerca e sviluppo; la condivisione delle linee generali di gestione della leva finanziaria e di quella fiscale; una moneta comune ai 27 Paesi, non solo a 19; una difesa comune; una medesima politica estera.

Tutto questo non è stato realizzato, ma neanche ipotizzato come evoluzione dell’Ue nell’immediato futuro. L’Unione europea è come una bolla di sapone: più si allarga e più rischia di scoppiare.

Pino D’Erminio