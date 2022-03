Appello ai sindaci, fate partecipare i cittadini al bilancio

A partire dagli Anni Novanta del 1900, si è affermato un istituto contabile come pratica di partecipazione diretta: quello dei "bilanci orientati" e di altre forme mirate alla lievitazione del senso democratico. Una tale tipologia di formazione dovrebbe piacere ai sindaci perché concreta una forma di inserimento diretto dei cittadini nella vita politica della propria città, permettendo di assegnare una quota del ‘budget’ alla gestione dell’elettore che viene messo in grado di interagire con le scelte di ‘Lor Signori’ al fine di modificarne i contenuti a beneficio della collettività.

Purtroppo una procedura del genere in Molise non si è diffusa molto, tranne sporadiche eccezioni.

S’ignora se ciò accada per carenza di interesse della base o perché gli Esecutivi locali si guardino bene dal diffonderne l’uso, perseverando nella presentazione di un bilancio spacciato per materia complicata, affidabile solo a dei ‘veri’ esperti. Insomma si dipinge lo strumento alla stregua di un argomento ostico al punto da non agevolare il coinvolgimento diretto degli elettori che, di regola, considerano quel coacervo di titoli e di numeri un affare complicato che gli stessi consiglieri preferiscono delegare ai colleghi ‘specializzati’, al Segretario ed al Ragioniere dell’ente.

A torto, perché il bilancio è il programma di governo di un‘amministrazione cristallizzato in cifre monetarie; cosicché i cittadini dovrebbero essere grati di essere chiamati per far pesare preferenze e priorità. Nei fatti, spesso la responsabilità centrale dei politici è quella per cui tante decisioni finanziarie degli istituti territoriali sono precedute da un‘attività intensa di lobbismo. E così, anno dopo anno, semplici cittadini, non coperti da organizzazioni forti, faticano a reperire le informazioni tecniche, non riuscendo a far valere le loro proposte perché non vengono interpellati in nessuna forma. Senza dubbio è proprio quando si dovrebbero eleggere gli indirizzi della finanza pubblica che mancano trasparenza e partecipazione.

L‘idea del bilancio partecipativo, nata nel 1989 nella città brasiliana di Porto Alegre, si è diffusa in tutto il mondo tranne che in Italia dove sono solo poche diecine i Comuni che lo applicano con regolarità e con discreto successo; in Germania più di 200. Questa tipologia strumentale e contabile consente di assegnare uno specifico ‘budget’ ai cittadini che, così, potranno vedere e toccare con mano gli effetti della propria scelta. Di norma il processo partecipativo è annuale e si sviluppa partendo dalla delibera dell’Amministrazione a rendere disponibile un ‘budget’ specifico che viene destinato alle scelte in carico alla cittadinanza e che si esplicita con le priorità definite dai cittadini. Alla fine ogni gruppo territoriale o tematico presenta le sue priorità all’Ufficio competente che stila un progetto di bilancio che tenga conto delle priorità indicate dai gruppi territoriali o tematici. In caso positivo, il Bilancio viene infine approvato dal Consiglio dell’Ente. Nel corso dell’anno seguente, attraverso apposite riunioni, la cittadinanza valuta la realizzazione dei lavori e dei servizi decisi nel bilancio partecipativo dell’anno precedente.

In Italia, il Bilancio partecipato si è diffuso soprattutto nel Nord e nel Centro. In molte realtà locali, però, è stato anticipato o sostituito dal Bilancio sociale, che, pur favorendo il contributo dei cittadini, ne limita la concreta incisività poiché spesso è presentato a consuntivo. Insomma, la modalità partecipativa (se ne rendano conto i sindaci) rappresenterebbe una pratica innovatrice, con un potenziale capace di promuovere i principi della ‘governance’ urbana. Può portare grandi benefici sia ai governi locali che alla società civile, migliorando la trasparenza della spesa pubblica e stimolando a partecipare all’assunzione di decisioni concernenti le risorse pubbliche, favorendo l’aumento delle entrate comunali. Si attiverebbero meccanismi di redistribuzione degli investimenti, destinandoli alla realizzazione di infrastrutture di base, rafforzando le reti sociali e mediando le disparità esistenti tra gli eletti ed i gruppi della società civile.

Claudio de Luca